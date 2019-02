تكنولوجيا: تحديث تطبيق Xbox يأتي بتجربة أفضل لمشاركة الصور والفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم شركة مايكروسوفت مستخدمي وحدة التحكم في الألعاب Xbox One لمشاركة لقطات الشاشة والفيديو بتجربة أكثر سلاسة، وذلك من خلال تحديث جديد لتطبيق Xbox.

جاءت ميزة مشاركة لقطات الشاشة أو الفيديو على منصة Xbox One بتجربة معقدة لمستخدمي وحدة الألعاب خلال الفترة الماضية، إلا أن مايكروسوفت بدأت في دعم المستخدمين لمشاركة أكثر سلاسة للقطات الشاشة والفيديو وذلك من خلال تحديث جديد لتطبيق Xbox الذي يعرف ب SmartGlass.

ويتاح من خلال هذا التحديث الآن للمستخدمين مشاركة الوسائط من خلال Xbox One على مواقع التواصل الإجتماعي أو للهواتف الذكية بشكل مباشر، وهو ما أكده Major Nelson مؤخراً في تغريدة على تويتر، حيث سيتاح للمستخدمين المشاركة السلسة عبر الإنستجرام، Discord، و iMessage، أو البريد الإلكتروني إلى جانب تويتر.

من ناحية أخرى قد يواجه بعض المستخدمين الآن مشكلة في التسجيل في Xbox Live، الذي يظهر خطأ لدى التسجيل في Xbox One، لذا قد يواجه بعض المستخدمين صعوبة في التسجيل لتجربة المميزات الجديدة.

يذكر أن مايكروسوفت بدأت في دفع بعض الألعاب المجانية على منصة Xbox، حيث يتوفر لمستخدمي Xbox One ألعاب مثل Bloodstained: Curse of the Moon، كما يحصل مستخدمي Xbox 360 على لعبة Assassin’s Creed Rogue في 15 من شهر فبراير.

