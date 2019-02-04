تسريب جديد يكشف لنا عن تصميم ومواصفات الهاتف Vivo V15 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام، قلنا لكم بأن شركة Vivo ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo V15 Pro في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري، وهو نفسه اليوم الذي ستقوم فيه شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S10 Series.

وفي الفترة الماضية، سمعنا بأن الهاتف Vivo V15 Pro سيضم كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف، فضلا عن تصميم الهاتف.

ووفقا لهذا التسريب الجديد، فقد إتضح لنا أن الهاتف Vivo V15 Pro سيضم فعلاً كاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثاني، وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثالث والأخير. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا التسريب كشف لنا كذلك بأن الهاتف Vivo V15 Pro سيضم شاشة Super AMOLED تضم مستشعر بصمات الأصابع، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB.

كما سبق وأشرنا في بداية المقال، فمن المفترض أن تقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo V15 Pro في اليوم 20 من شهر فبراير الجاري علمًا أنه من المرجح أن يكلف 25 آلف روبية هندية وهو ما يعادل 350 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

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