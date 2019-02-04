تحديث جديد لتطبيق Telegram يتيح للمستخدمين تخصيص خلفية المحادثات بالكامل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت Telegram اليوم بإصدار تحديث جديد يقوم بترقية تطبيقها إلى الإصدار 5.3 على منصتي الأندرويد و iOS، ويقوم بإجراء تغييرات كبيرة على نظام تحديد صور الخلفية.

يمكن للمستخدمين الآن الإختيار من بين مجموعة متنوعة من الصور المدمجة كخلفية للمحادثات. إذا لم يعثروا على ما يحلو لهم، فبإمكانهم إستخدام خاصية البحث المدمجة داخل التطبيق للعثور على المزيد، أو حتى رفع صورهم الخاصة وإستخدامها.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تحديث عملية تحديد الصورة. يمكنك الآن اختيار تعتيم الصورة، مما يساعد على تحسين وضوح المحادثة مع بعض الصور. لسوء الحظ، يكون تأثير التعتيم قويًا إلى حد ما ويطمس الصورة بشكل لا يمكن التعرف عليها. سيكون شريط التمرير للتحكم في قوة التعتيم إضافة رائعة. يمكنك أيضًا تفعيل تأثير الحركة، مما يؤدي إلى تغيير منظر خلفية الشاشة عندما تقوم بإمالة جهازك فعليًا.

يمكنك أيضًا الحصول على قالب كخلفية. يمكنك اختيار لون الخلفية للقالب بالإضافة إلى القالب نفسه من مجموعة من الخيارات المتاحة. بمجرد تحديد خلفية، يمكنك إختيار تفعيلها على جميع أجهزتك بنقرة واحدة. يمكنك أيضًا مشاركة خلفيتك الخاصة مع الآخرين ليقوموا بإستخدامها في محادثاتهم كذلك.

هذا التحديث متوفر للتحميل حاليًا على نظام الأندرويد. وبالنسبة لتحديث iOS، فهو يواجه بعض المشاكل نظرًا لوجود خلل مؤقت مع متجر App Store والذي يمنع بعض التطبيقات من الترقية إلى الإصدارات الأحدث ولكن يجب أن يكون متاحًا قريبًا.

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