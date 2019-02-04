تكنولوجيا: مصر خارج القائمة.. العالم سيقضي “1.2 مليار سنة” أمام الإنترنت في 2019

تنبأ تقرير حديث عن الشبكة العنكبوتية العالمية واستخدام العالم للإنترنت، بأن الوقت الذي سيقضيه مستخدمو العالم الرقمي على الإنترنت في 2019 سيوازي 1.2 مليار سنة، حيث هناك أكثر من 57% من سكان العالم لديهم اتصال بالإنترنت، ويقضون في المتوسط 6.5 ساعة على الإنترنت​ يوميا.

ونشر التقرير، الذي سلطت “ديلي ميل” البريطانية الضوء عليه، قائمة بالدول الأكثر استخداما للشبكة العنكبوتية، من حيث الاستخدام وعدد الساعات، جاءت فيها جنوب شرق آسيا على رأس القائمة، حيث يمثلون الكتلة الأكبر على وجه الكرة الأرضية، من حيث عدد ساعات استخدامهم للإنترنت، فيبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه قاطنو 3 من بلدان منطقة جنوب شرق آسيا عبر الإنترنت ​​أكثر من 8 ساعات في اليوم.

واحتلت الإمارات صدارة قائمة الدول فيما يتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت القائمة الفلبين التي يقضي فيها الفرد نحو 10 ساعات ودقيقتين أمام الإنترنت كل يوم، وفقا للتقرير.

كما انضمت تايلاند إلى المراكز الخمسة الأولى، حيث وجد أن متوسط الوقت الذي يستخدم فيه الفرد الإنترنت يبلغ 9 ساعات و11 دقيقة، بينما سجلت إندونيسيا 8 ساعات، ويقضي الأشخاص في المملكة المتحدة ما يقرب من 8 ساعات عبر الإنترنت، بينما يمضي الأميركيون 8 ساعات و31 دقيقة.

وعن البلدان الأقل استخداما للأنترنت كانت نيجيريا، حيث يستخدمها 16% فقط من السكان، تليها كينيا بنسبة 12%، لتغيب مصر عن التقرير في البلدان الأكثر والأقل استخداما.