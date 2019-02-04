تكنولوجيا: Android Q يجلب الثيم المظلم لدعم توفير إستهلاك البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة جوجل الإصدار القادم من نظام تشغيل Android Q مع الثيم المظلم مدمج في نظام التشغيل ليدعم التطبيق على الكثير من واجهات التطبيقات، وليدعم أيضاً توفير شحن البطارية.

مزيد من التسريبات المصورة للإصدار التجريبي من تحديث Android Q، حيث كشف مطوري XDA على الثيم المظلم الذي يأتي مدمج في الإصدار القادم من نظام التشغيل.

وقد رصد إختيار الثيم المظلم في التعليمات البرمجية للإصدار التجريبي من Android Q حيث من المتوقع أن يدعم المستخدمين بميزة توفير إستهلاك البطارية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الثيم المظلم لن يتوافق بشكل سريع أيضاً للتطبيق على كافة واجهات التطبيقات.

ومن المقرر أن يدعم الثيم المظلم تطبيقات جوجل أو تطبيقات جوجل بلاي بشكل أسرع، إلا أن تطبيقات الطرف الثالث سيحتاج مطوريها إلى العمل على تمكين هذه الميزة في واجهة التطبيق البرمجية لتتوافق على الوجه الأمثل، أيضاً من المتوقع ألا تدعم بعض التطبيقات الثيم المظلم.

وقد كشفت التجربة العملية لتمكين الثيم المظلم على دعم هذا الإختيار في توفير شحن البطارية بنسبة من 30 إلى 50% للتطبيقات المثبتة مسبقاً على النظام، و20% لتطبيقات الطرف الثالث، بشكل خاص في الهواتف الذكية المميزة بشاشات OLED، لذا لن يقدم النظام النسبة ذاتها في توفير شحن البطارية في الهواتف المميزة بشاشات LCD.

المصدر

اعلان

