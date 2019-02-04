شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تنافس الولايات المتحدة وتفتتح أول مركز للرحلات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية رسميا أول منشأة مخصصة لرحلات الفضاء البشرية، إذ سيكون المركز البشرى للطيران الفضائى فى بنجالورو مسئولا بشكل مناسب عن الجوانب الرئيسية لمهمة Gaganyaan التى تديرها البلاد.

كما سيتم تطوير أنظمة بقاء الطاقم بالمركز الجديد، جنبا إلى جنب الاهتمام بتدريب الطاقم ومهمات التخطيط و "متابعة الأنشطة" للرحلات الفضائية المستمرة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، ستبدأ Gaganyaan أول رحلة مأهولة فى ديسمبر 2020، ومن المتوقع أن تتم المهمة فى ديسمبر 2021، لذا تحتاج الهند إلى الكثير من الترتيبات، فمن المحتمل أن تواجه بعض المشاكل التى واجهتها برامج الفضاء الأخرى.

وإذا سار كل شىء على ما يرام، يمكن للهند أن يكون لديها طريقة مستقلة لإيصال الناس إلى المدار دون أن تضطر إلى الاعتماد على الدول الشريكة.