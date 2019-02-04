جوجل تحظر العشرات من تطبيقات أندرويد لسرقة الصور

حظرت شركة جوجل العشرات من تطبيقات أندرويد من متجرها بعد اكتشاف أنها تتضمن تعليمات برمجية خبيثة لعرض إعلانات إحتيالية بوضع ملء الشاشة عند قيام المستخدمين بإلغاء قفل هواتفهم وسرقة معلومات المستخدمين عن طريق خداعم للاعتقاد بأنهم فازوا في مسابقة، وفي بعض الحالات سرقة الصور وإرسالها من الأجهزة إلى خادم خارجي تابع لمصممي البرمجيات الضارة.

وفي حين أبقت شركة آبل على سيطرتها الشديدة نسبياً على متجرها آب ستور App Store، فقد كانت شركة جوجل تاريخياً أكثر مرونة مع ما تسمح به على متجر جوجل بلاي ستور Play Store، وبالرغم من أن شركة التقنيات العملاقة قد بذلت مؤخرًا جهودًا كبيرة لتنظيف المتجر، إلا أنه لا يزال هناك بعض الجهات الفاعلة السيئة.

وتوصل تقرير صادر عن شركة الحماية تريند مايكرو Trend Micro إلى أن هناك مجموعة مكونة من 29 تطبيق ذات صلة بالصور الفوتوغرافية والسيلفي تعمل جميعها بشكل ضار تجاه المستخدمين الذين قاموا بتثبيتها، مع أكثر من 4 ملايين تنزيل قبل إزالتها من المتجر.

وتوضح تريند مايكرو أن معظم التطبيقات المعنية قد تم تنزيلها آلاف المرات، وتم تثبيت ثلاثة منها أكثر من مليون مرة، وأن عددًا كبيرًا من هذه التنزيلات قد حدث في قارة آسيا، وخصوصًا الهند، حيث تتمتع التطبيقات المرتبطة بالصور بشعبية كبيرة للغاية.

ولجأت بعض هذه التطبيقات، التي تم تنزيلها ملايين المرات، إلى الحيل من أجل إخفاء أيقونة التطبيق لجعل عملية إلغاء تثبيتها أكثر صعوبة، وعندما يتم تشغيل الإعلانات المنبثقة، لا يكون هناك ما يشير إلى أن هناك تطبيق معين مسؤول عن ذلك.

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وتستخدم غالبية إعلانات ملء الشاشة طرق احتيال مع نصوص تدعي أن المستخدم قد ربح شيئًا (عادة ما يكون هاتف آيفون)، لكن النقر على الرابط يعرض المستخدمين لحملات تصيد احتيالي، حيث يجب عليهم إدخال التفاصيل الخاصة بهم للحصول على الجائزة.

وكان أحد أنشطة هذه التطبيقات الخبيثة هو مطالبة المستخدمين بتحميل الصور “لتجميلها”، حيث يتم تحميل الصور إلى خادم خاص، وبدلاً من الحصول على صورة معدلة، فإن التطبيق يعرض رسالة مفادها أن هناك حاجة إلى تحديث.

وتعتقد تريند مايكرو أنه قد تم سرقة الصور واستخدامها لأغراض مثل إنشاء حسابات وسائل تواصل اجتماعي مزيفة، وفيما يلي قائمة التطبيقات الضارة التي اكتشفتها Trend Micro، والمرتبة من الأكثر إلى الأقل تنزيلًا:

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