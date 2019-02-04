8 من أبرز أجهزة إنترنت الأشياء التي ستؤثر على السوق…

تطورت تقنيات إنترنت الأشياء بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وزاد عدد الأجهزة المتصلة عبر إنترنت الأشياء ابتداءًا من أجهزة المطبخ الذكية والمساعدات المنزلية الافتراضية إلى أنظمة الأمن ومنصات إدارة المرافق وحتى الأجهزة القابلة للإرتداء Wearable Devices وغيرها الكثير، ولا يبدو أن هناك حدًا لتطور هذه التقنيات والأجهزة وانتشارها في جميع نواحي الحياة.

وفي هذا الصدد تتوقع شركة جارتنر Gartner لأبحاث السوق أن يصل عدد الأجهزة المتصلة عبر إنترنت الأشياء إلى 14.2 مليار جهاز في عام 2019 و 25 مليار جهاز بحلول عام 2021، كما أظهر تقرير موقع Statista أنه من المتوقع أن تنفق الصناعات التحويلية وخدمات النقل والخدمات اللوجستية والمرافق العامة 40 مليار دولار لكل منها على منصات وخدمات إنترنت الأشياء بحلول عام 2020.

وبما أن عام 2018 قد شهد زيادة كبيرة في عدد الأجهزة المتصلة عبر إنترنت الأشياء، فإن الخبراء يعتقدون أن عام 2019 أيضًا سيشهد زيادة مستمرة في عدد هذه الأجهزة، وبناء على ذلك قام موقع The Next Web التقني بتوجيه سؤال لأعضاء لجنة شباب رواد الأعمال Young Entrepreneur Council وهو:

ما هو جهاز إنترنت الأشياء IoT الذي تعتقد أنه سيكون له تأثير كبير على السوق بالنسبة للمستهلكين في عام 2019 ولماذا، وجاءت أبرز توقعاتهم للأجهزة كما يلي:



1- المساعدات الافتراضية

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قالت سيرينيتي جيبونز Serenity Gibbons من جمعية NAACP: “سيستخدم المزيد من الأشخاص أجهزة المساعدات الصوتية في طلب المعلومات وتنفيذ المهام أكثر من أي وقت مضى”.

تتنافس اليوم أكبر الشركات التقنية في هذا المجال عن طريق دعم مساعداتها الصوتية بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر ذكاءًا مثل مساعد جوجل وأمازون أليكسا Amazon Alexa وكذلك مساعد آبل سيري Siri.

2- أقفال الأبواب الذكية

قال كريس كريستوف من فريق عمل MonsterInsights: “سوف تكون أقفال الأبواب الذكية شائعة لدى مالكي المنازل والشركات التجارية، حيث ستكون القدرة على قفل وفتح الباب عن بعد أمرًا رائعًا للأشخاص الذين يسيئون استخدام مفاتيحهم كثيرًا”.

وقد ظهر بالفعل الكثير من هذه الأجهزة في معرض CES 2019 هذا العام مثل أقفال Premis الذكية التي تعمل باللمس، و قفل Avia الذكي الذي سيتم إطلاقه خلال شهر مايو القادم.

3- أجهزة التحكم في جودة الهواء

قال ديريك برومان من شركة (Discount Enterprises (DEGuns: “إذا كان بإمكان أجهزة التحكم في جودة الهواء تقديم توصيات وتنبيهات مباشرة على الهواتف الذكية، فستقدم قيمة فريدة ليست متاحة بعد للمستهلكين بطريقة واسعة الانتشار”.

تُساعد هذه الأجهزة في قياس جودة الهواء الداخلي ومراقبته والتحكم به، كما تقيس أيضًا درجة الحرارة والرطوبة، وهما من العوامل الهامة التي تؤثر على راحة الأشخاص وإنتاجيتهم.

4- أجهزة الرعاية الصحية القابلة للارتداء

قالت جان غينزبرغ: ” أجهزة إنترنت الأشياء القابلة للارتداء الخاصة بالصحة في انتشار متزايد، حيث أننا حميعًا نهتم بمعرفة المزيد عن صحتنا وكيف يمكننا تحسينها”.

تتراوح الأجهزة القابلة للارتداء من الملابس الرياضية التي تعلم المستخدمين كيفية ممارسة التمارين الرياضية بشكل صحيح بحيث لا يتعرضون لإصابات، أو الساعات الذكية التي تقيس وظائف الجسم وتعطي تنبيهات عند حدوث أي شيء مفاجئ، وحتى الأجهزة التي يتم وضعها على الظهر للإشارة إلى وضعية الجلوس السيئة التي تضر بالعمود الفقري، لذلك سوف تكون أجهزة الرعاية الصحية القابلة للارتداء Healthcare wearables وسيلة فعالة للتخلص من العادات السيئة.

5- السيارات الذكية



قال أندرو شراج الرئيس التنفيذي لشركة Money Crashers: “هناك العديد من تقنيات إنترنت الأشياء التي بدأنا نشاهدها في السيارات وسوف نبدأ في رؤية المزيد منها في العام المقبل، مع وجود السيارات الذكية التي ستأتي في مقدمة تلك القائمة”.

وقد أعلنت مؤخرًا بعض شركات السيارات – وأبرزهم شركة فورد – عن دمج تقنية C-V2X الخاصة بشركة كوالكوم في سياراتهم بحلول عام 2022، حيث ستسمح تقنية C-V2X للسيارات بالتواصل تلقائيًا مع السيارات الأخرى، والمباني والطرق وإشارات المرور ورؤية الزوايا، وسيعمل ذلك على تجنب الاصطدام بشكل أكبر بين المركبات وكذلك المشاة وراكبي الدراجات، وتحسين إدارة حركة المرور وكفاءة استهلاك الوقود.

6- أجراس الأبواب الذكية

قال بلير وليامز من فريق عمل MemberPress: “كان استخدام الأجهزة الذكية لمراقبة المنزل عبر الفيديو خارج نطاق أسعار العديد من مالكي المنازل، ولكن مع وجود جرس الباب الذكي، يمكن لأي شخص تعزيز أمنه”

ستقوم أجراس الأبواب الذكية بإعلام المستهلكين عبر الهواتف الذكية في حالة وجود أحد الأشخاص أمام باب المنزل، كما يمكن التحدث إليهم من خلال ميكروفون مدمج وتسجيل مقاطع فيديو.

وقد ظهرت هذه الأجهزة أيضًا خلال معرض CES لهذا العام ومن أبرزهم جرس Smart Video Doorbell لشركة Netatmo الذي يأتي مع اثنين من كاميرات 1080 بكسل لها القدرة على استشعار الحركة، ويسمح للعملاء برؤية من يرن جرس الباب على هواتفهم، كما يمكن أيضًا برمجة الجرس لتشغيل رسالة قابلة للتخصيص أو التحية عندما يرن شخص ما باب المنزل.

7- الثلاجات الذكية

قال سيد بلخي مؤسس موقع WPBeginner: ” ستجعل الثلاجات المتصلة بالإنترنت من السهل معرفة وقت انخفاض درجة حرارة الأطعمة المحددة وإعادة ترتيب المواد الغذائية لك، حيث يمكن أن تكون في المتجر وتتواصل مع ثلاجتك لمعرفة ما إذا كان لديك شيء معين بالفعل أم ستحتاج لشرائه”.

ومن أبرز التطورات التي حدثت في للثلاجات الذكية هي دمج المساعدات الصوتية بها حتي يتمكن المستخدمين التحكم فيها عن طريق الأوامر الصوتية حيث أعلنت موخرًا شركة جوجل عن دمج مساعدها الذكي مع مجموعة متنوعة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك أواني الطهي الذكية والثلاجات الذكية.

8- أجهزة تتبع النوم الذكية

قال ريان د. ماتزنر المؤسس المشارك لشركة Fueled: ” النوم أمر ضروري جدًا للصحة، وسيكون النوم الكمي Quantified sleep هو الطفرة الكبيرة التالية في التكنولوجيا المتصلة للمستهلكين، حيث أصبحت أجهزة تتبع النوم تحظى بشعبية كبيرة في الفترة الأخيرة”.

وقد برزت التقنيات التي تساعد على النوم بشكل أفضل كواحدة من أهم الفئات الجديدة في معرض CES هذا العام بسبب انتشار عادات النوم السيئة التي تتسبب في زيادة الأمراض المزمنة.