تكنولوجيا: إندونيسيا: فحص نظام GPS أثناء القيادة عقوبة تستوجب الحبس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المحكمة الدستورية فى إندونيسيا حكماً يقضى بأن فحص النظام العالمى لتحديد المواقع (جى بى إس) على الهاتف المحمول أثناء القيادة عقوبة تستوجب الحبس لمدة 3 أشهر وغرامة قصوى 750 ألف روبية (06ر53 دولار أمريكي) والمنصوص عليها فى قانون المرور الصادر عام 2009 .
وجاء فى حيثيات الحكم النهائى أنه لا يجب تشتيت انتباه السائقين باستخدام تطبيق نظام تحديد المواقع على الهاتف المحمول، لأن ذلك سيؤدى إلى وقوع حادث مرورى.
وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت أن مجموعة من السائقين تقدمت بعريضة التماس للمراجعة القضائية، للمطالبة بألا يشمل الحكم المتعلق باستخدام الهاتف، السائقين الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة لتحديد الطريق إلى وجهتهم.
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