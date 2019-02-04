برودة شديدة وأمطار ورياح.. تغير كبير في حالة الطقس الأربعاء المقبل

مصراوي - كتب - محمد نصار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الأربعاء المقبل الموافق 6 فبراير 2019.

وقالت الهيئة، في بيان، أمس الأحد، إن الطقس يشهد حالة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس معتدل حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتكون حركة الرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، تكون مثيرة للرمال والأتربة،...