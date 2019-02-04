Hexbot.. ذراع روبوت مكتبي يرسم ويلعب الشطرنج ويطبع مجسمات ثلاثية الأبعاد

تطورت الروبوتات المنزلية في الفترة الأخيرة بشكل كبير حيث ظهر منها من يقوم بتنظيف المنزل ومن يقوم بطهي الطعام بطريقة تضاهي أكبر طهاة العالم، ومن يطوى الملابس، بينما يقوم آخرون بالاعتناء بالنباتات المنزلية الخاصة بك.

الكثير منا يرغب في الحصول على ذراع روبوت مكتبي خاص به يمكنه القيام بأشياء رائعة مثل الرسم والنقش بالليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد و التنافس في لعبة الشطرنج، وهذا ما سيقوم به Hexbot ذراع الروبوت الجديد الذي تقدمه شركة الروبوتات الصينية Hexbot Robotics.

قالت الشركة أن الفكرة الرئيسية هي تصميم ذراع روبوت مكتبي منخفض التكلفة يمكن استخدامه من قبل أي شخص في أي مكان بأقل جهد ممكن، حيث يسمح التصميم المعياري لـ Hexbot بالتبديل بين أكثر من أداة على الطرف النهائي للذراع ليتمكن الأشخاص من استخدامه في أكثر من غرض بسهولة.

تم تصميم Hexbot من أجل العاملين في تصنيع المنتجات اليدوية DIY enthusiasts والمصممين والفنانين لإضفاء الحيوية على أفكارهم، وهو مناسب أيضًا لأي شخص يرغب في تقديم أفكار جديدة في الحياة، حيث يساعد Hexbot على الرسم والكتابة والنقش بالليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد بأسهل طريقة ممكنة.

ما يمكن أن يقوم به الذراع الروبوتي Hexbot:

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يمكنه تقريبًا القيام بأي شيء يمكن أن تفعله بذراعك ولكن بشكل أفضل، حيث يجمع Hexbot بين براعة الفنان ودقة تصميم الكمبيوتر،و يمكن للذراع أن يمسك ويدير جميع أنواع الأدوات من أقلام الرصاص إلى أشعة الليزر، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام Hexbot لإنشاء كل ما تريد.

يمكن لهذا الذراع الروبوتي الحفر بالليزر على العديد من الأسطح منها الخشب والبلاستيك والنسيج والورق والاكريليك غير الشفاف، ويعد الخيار المميز في هذا الذراع هو رأس الطباعة ثلاثية الأبعاد التي يمكن تركيبها فيه لتحويله إلى طابعة ثلاثية الأبعاد 3D تطبع مجسمات بدقة 0.05mm.

يمكن لهذا الذراع الروبوتي أيضًا أن يلعب معك مبارة شطرنج حيث أنه قادر على التقاط الأشياء ونقلها بسهولة من مكان إلى مكان، وأقصي وزن مسموح له برفعه هو 500 جرام.

كما يدعم الذراع تقنية التعرف على الأشياء وذلك بفضل دمج منصة OpenMV – التي تهدف إلى إنشاء وحدات رؤية آلية منخفضة التكلفة وقابلة للتوسعة – لتتيح لك تنفيذ جميع المشاريع التي تتطلب رؤية الكمبيوتر.

وتتوفر لهذا الذراع وحدة تحكم تعمل باللمس للتحكم فيه في اتجاهات x و y و z أو يمكن للمستخدم برمجته باستخدام Blockly التي تعتمد على السحب والإفلات لكتابة التعليمات البرمجية باستخدام البرمجة المستندة إلى الكتل block-based coding، وهذا الخيار مناسب للأطفال أو المبتدئين في البرمجة، كما يدعم أيضًا واجهة برمجة تطبيقات للمحترفين ذوي الخبرة تتيح لهم التحكم فيه وبرمجته من خلال لغة Python و G-code.

المواصفات :

يأتي Hexbot بأبعاد 175 × 128 × 315 ملم ويزن حوالي 2000 جرام، مما يسمح له بأن يتلاءم بشكل مريح حتى مع أصغر سطح العمل.

في حين تأتي وحدة التحكم التي تعمل باللمس بشاشة مقاسها 3.5 إنش، ويتم توصيلها عبر أحد منافذ USB-C حيث يضم Hexbot أربعة منافذ USB-C.

وتعمل الشركة على تطوير ذراع الروبوت حتى يمكن التحكم فيه عن طريق الأوامر الصوتية من خلال مساعد جوجل الصوتي Google Assistant في المستقبل.

السعر وموعد التوافر:

أتاحت شركة Hexbot Robotics ذراع الروبوت المكتبي Hexbot للطلب المسبق بسعر يبدأ من 299 دولار إلى 1967 دولار على موقع التمويل الجماعي كيكستارتر Kickstarter.

ويبدو أن هناك الكثير من العملاء متشوقين لـ Hexbot، حيث كان القائمون على تطويره يسعون للحصول على 50 ألف دولار فقط على منصة Kickstarter، وقد حققوا هدفهم الأصلي من التمويل في غضون خمس دقائق فقط من إطلاق المشروع على المنصة، كما تمكنوا من جمع أكثر من 426 ألف دولار حتى الآن،



ستستمر حملة التمويل حتى 9 مارس القادم لتجميع أكبر عدد من الطلبات، على أن يبدأ شحن المنتج للعملاء في بداية شهر أكتوبر القادم.