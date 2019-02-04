5 تطبيقات هامة لأطباء الجراحة لمساعدتهم على أداء عملهم…

إن النمو الهائل في التطبيقات الطبية للهواتف الذكية سيؤدي إلى توسيع نطاق الأدوات التقنية المخصصة للأطباء بشكل كبير، ففي الماضي كانت تخصصات الأشعة وطب القلب والعديد من التخصصات الطبية الأخرى تعتمد بشكل كبير على أجهزة طبية متخصصة، إلا أن تطور الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والتطبيقات الطبية أضاف نوعًا جديدًا من الأدوات التقنية التي تساعد الأطباء على أداء عملهم اليومي بشكل أكثر كفاءة.

تشهد متاجر التطبيقات الآن ظهور عدد كبير من التطبيقات الطبية ومنها التطبيقات المخصصة لأطباء الجراحة وفيما يلي 5 من أهم هذه التطبيقات:

1- تطبيق Human Anatomy Atlas – 3D

يعتبر تطبيق Human Anatomy Atlas من أفضل التطبيقات المخصصة لأطباء الجراحة حيث فاز بالجائزة الذهبية في فئة الهواتف لمسابقة الصحة الرقمية 2018 Digital Health، كما أنه حصد مركز أفضل تطبيق طبي ضمن قائمة جوجل بلاي لعام 2018، وكذلك كان أفضل تطبيق طبي في آب ستور عام 2017.

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يتضمن هذا التطبيق نماذج ثلاثية الأبعاد للتشريح الافتراضي يمكن لأطباء الجراحة أو طلاب كليات الطب تكبيرها واستعراض تفاصيلها، وهناك نماذج كاملة لتشريح الذكور والإناث، وتشريح الأسنان، واختيار التشريح الجزئي، كما يقدم التطبيق وضع الواقع المعزز على الهواتف الذكية حيث توجد نماذج متحركة ثلاثية الأبعاد للعضلات والعظام، ورسوم متحركة لعلم وظائف الأعضاء physiology animations.

الميزات الرئيسية:

مرجع موسوعي يقدم محتوى تعليمي بـ 7 لغات مختلفة هم: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والإسبانية والصينية

يقدم أكثر من 6000 نموذج لتشريح الذكور وآلاف من نماذج تشريح الإناث (أكثر من 10000 نموذج بشكل إجمالي)

يقدم تعريفات تفصيلية، وأسماء الأعضاء باللغة اللاتينية مع ترجمتها للإنجليزية

أوصاف الإصابات والأمراض

أكثر من 1000 سؤال وجواب لتحسين مستوى المعرفة بعلم التشريح

حفظ التعليقات التوضيحية ومشاركتها مع الآخرين

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 24.99 دولار، كما يوجد منه إصدار لنظامي التشغيل ويندوز وماك أو إس.

2- تطبيق Visual Anatomy

يعد تطبيق Visual Anatomy من أفضل التطبيقات المجانية المتاحة لأطباء الجراحة وطلاب طب حيث أنه التطبيق الطبي رقم 1 في المملكة المتحدة وفقًا لمتجر آيتيونز، ويَوصي به خبراء الطب للمتخصصين أو الأطباء الذين يمتهنون التدريس في كليات الطب.

يُعد هذا التطبيق بمثابة أداة تعليمية لعلم التشريح ولكن يمكن استخدامه أيضًا لأي محترف يحتاج إلى تذكر بعض المعلومات أو الإطلاع على ما هو جديد، حيث يتيح لهم عرض أجزاء من جسم الإنسان بشكل مفصل لمرضاهم أو لطلابهم مما يساعد على تعليم أو شرح الظروف والأمراض والإصابات، ويمكن أيضا استخدامه كدليل للتشريح البشري أو كقاموس للتشريح.

يتيح هذا التطبيق صورًا عالية الدقة من 6 فصول من كتاب غرايز أناتومي Gray’s anatomy للتشريح كمرجع سريع، ومن هذه الفصول العظام والعضلات ونظام الدورة الدموية، بالإضافة إلى ذلك يتضمن اختبار به أسئلة متعددة الخيارات.

الميزات الرئيسية:

النطق الصوتي لمصطلحات التشريح والتعريفات الطبية

تقديم نماذج ثلاثية الأبعاد 3D لأعضاء الجسم

أداة احترافية لتعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء

إتاحة صور عالية الدقة

تحديثات دورية مجانية

دعم اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولمستخدمي نظام ويندوز فون أيضًا حيث يمكنهم تنزيله من هنا.

3- تطبيق Complete Anatomy 2019

يُعد تطبيق Complete Anatomy 2019 منصة التشريح ثلاثية الأبعاد الأكثر دقة وتقدمًا في العالم، حيث يقدم تقنيات جديدة ومحتوى جديد باستمرار لتعلم التشريح، كما تستخدمه أكثر من 250 جامعة من أفضل الجامعات في العالم.

الميزات الأساسية:

مصدر التشريح البشري الأكثر اكتمالاً وشمولية، حيث يحتوى أكثر من 13000 هيكل تشريحي

يقدم أكثر من 1500 فيديو رسوم متحركة للكثير من الأمراض وتشريح أعضاء جسم الإنسان

أدوات تعلم إبداعية بما في ذلك دعم الواقع المعزز والواقع الافتراضي

أكثر من 100 محاضرة تعليمية يقدمها كبار الخبراء في علم التشريح وأطباء الجراحة

إمكانية مشاركة المحتوى مع الآخرين

التطبيق متاح للتنزيل المجاني لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يتيح لك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على جميع الميزات كما يقدم اشتراكات خاصة للطلاب.

4- تطبيق Touch Surgery

يوفر تطبيق Touch Surgery منصة سهلة الاستخدام ومجانية تساعد الأطباء من جميع التخصصات على التدريب بفعالية على مختلف الإجراءات الجراحية، وقد تم تطوير المحاكاة ثلاثية الأبعاد والمحتوى الجراحي بالتعاون مع كبار الجراحين والمؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم لضمان أقصى درجات الدقة والصلاحية.

يقدم هذا التطبيق لأطباء الجراحة فيديوهات توضيحية لأكثر من 150 عملية جراحية عبر 14 تخصص طبي.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق Touch Surgery تم دمجه في أكثر من 100 برنامج تدريب عملي لخريجي كليات الطب Residency program في الولايات المتحدة وتم اعتمادها من قبل جميعة AO الطبية، والجمعية الأمريكية لجراحة اليد (AASH)، والجمعية البريطانية للجراحة التجميلية، وكلية الجراحين الملكية بإدنبرة.

الميزات الرئيسية:

المحاكاة خطوة بخطوة للإجراءات الجراحية

تجربة حالات جراحية مع رسومات ثلاثية الأبعاد متطورة

إمكانية تعلم تقنيات جديدة من كبار الأطباء

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق DynaMed Plus

يُعد تطبيق DynaMed مرجع طبي متاح لك في أي وقت ويوفر لك معلومات طبية حديثة مبنية على الأدلة للمساعدة في اتخاذ أفضل القرارات العلاجية، كما أن المحتوى الموجود به دقيق ومباشر مما يتيح لك الحصول على الإجابات التي تحتاجها بسرعة، ويقوم مجموعة من الخبراء في الطب بمراجعة هذه المعلومات وتحديثها عدة مرات في اليوم.

يوفر التطبيق إمكانات بحث بسيطة وواضحة، وكذلك الوصول إلى معلومات عن الأدوية من موسوعة Micromedex.

كما يمكنك أيضًا تدوين الملاحظات ووضع إشارة مرجعية لمقالاتك المفضلة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والوصول إلى المعلومات عندما تكون في وضع عدم الاتصال.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.