هواتف جديدة بمواصفات ثورية منتظرة خلال مؤتمر MWC 2019 ..…

يُقام المؤتمر العالمي للجوال MWC في كل عام بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر شباط/فبراير، وسوف تنعقد نسخة هذا العام من المؤتمر، MWC 2019، خلال المدة بين 25 و 28 شباط/فبراير الجاري.

واعتادت شركات صناعة الهواتف الذكية الإعلان عن جديدها من الهواتف الرائدة خلال MWC، ولن يكون مؤتمر هذه السنة استثناءً، إذ تعتزم معظم الشركات الكشف عن هواتف جديدة خلال مشاركتها بالحدث، باستثناء سامسونج التي قررت التعجل، إذ تعتزم الإعلان عن هواتف “جالاكسي إس10” Galaxy S10 خلال حدث خاص سيُقام في 20 شباط/فبراير الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

ولأن عام 2019 سيكون بداية عصر “شبكات الجيل الخامس” 5G، فإنه يُنتظر أن تكون أبرز مزايا الهواتف التي سيُعلن عنها في MWC 2019، كما يُتوقع أن نشهد الإعلان عن الموجة الأولى من الهواتف الذكية القابلة للطي، التي تهدف إلى خلق تطور جديد في السوق يواجه ضعف المبيعات، حيث ذكرت شركة أبحاث السوق “آي دي سي” IDC قبل أيام أن عام 2018 كان الأسوأ لسوق الهواتف الذكية مع انخفاض الشحنات للربع الخامس على التوالي.

وفيما يلي التوقعات الخاصة بـ MWC 2019:

إل جي

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تعتزم شركة إل جي الكورية عقد حدث كشف في 24 شباط/فبراير، وفي بطاقة الدعوة الخاصة بالحدث الذي عنونته الشركة بـ “وداعًا للمس”، ألمحت إل جي إلى أن هاتفها الذكي الرائد المرتقب، الذي يُشاع أنه “إل جي جي8 ثينك” LG G8 ThinQ، سيقدم تقنية ثورية تعمد على الإيماءات.

ويُتوقع أن يقدم “إل جي جي8 ثينك” معالج كوالكوم سنابدراجون 855، وشاشة بدقة 4K تعمل كمكبر صوت، ونتوء أصغر من هاتف “إل جي جي7 ثينك”.

وقد تعلن إل جي عن هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، إذ أبرمت شراكة مع شركة اتصالات أمريكية لإطلاق الهاتف خلال النصف الأول من 2019، ويُشاع أن الهاتف الذي يدعم 5G سيكون “إل جي في50 ثينك 5جي” LG V50 ThinQ 5G. كما يُشاع أن إل جي قد تكشف عن خططها المتعلقة بهاتف ذكي قابل للطي.

جوجل

لم تعتد جوجل الإعلان عن جديدها من الهواتف في المؤتمر العالمي للجوال، ولكن تأخر ذلك نحو 8 أشهر للإعلان عنها خلال حدث خاص في شهر تشرين الأول/أكتوبر. ولكن يُشاع أن الشركة قد تُعلن خلال MWC 2019 عن “بكسل 3 لايت” Pixel 3 Lite، وهي نسخة محسنة من هواتف “بكسل 3”.

هواوي

أكدت شركة هواوي، التي أصبحت خلال الآونة الأخيرة الرقم الأصعب وحديث الساعة في عالم الهواتف الذكية وشبكات الجيل الخامس، أنها تعتزم الإعلان عن هاتف ذكي يدعم شبكات 5G وقابل للطي خلال شهر شباط/فبراير الجاري، لذا يُتوقع أن يتم ذلك خلال مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال بنسخته للعام الحالي.

وكانت الشركة الصينية قد أرسلت بطاقة دعوة لحدث من المقرر عقده في 24 شباط/فبراير بمدينة برشلونة الإسبانية، وفي صورة البطاقة يظهر هاتف ذكي قابل للطي.

سوني

تعتزم الشركة اليابانية عقد حدث في مدينة برشلونة في 25 شباط/فبراير للإعلان عن هاتف جديد يُتوقع أن يكون “سوني إكسبريا إكس زد4″ Sony Xperia XZ4، الذي تتحدث التسريبات أنه سيقدم معالجًا من نوع كوالكوم سنابدراجون 855، وثلاث كاميرات خلفية، وحواف ضيقة.

“إتش إم دي” HMD – نوكيا

تعتزم الشركة الفنلندية عقد حدث في 24 شباط/فبراير يظهر أنه للكشف عن الهاتف الذكي المرتقب “نوكيا 9 بيورفيو” Nokia 9 PureView، التي تحدث التسريبات وألمحت بطاقة الدعوة إلى أنه سيقدم 5 كاميرات خلفية مع تقنية PureView.

وكشف تسريب آخر أن الشركة تعتزم الإعلان عن هاتف آخر هو “نوكيا 6.2” Nokia 6.2، الذي ستكون الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة إحدى أبرز مزاياه.

ون بلس

لا يُتوقع أن تُعلن الشركة الصينية عن أي هاتف جديد خلال MWC 2019، ولكن يُتوقع أن تعلن عن هاتف “ون بلس 7” OnePlus 7في شهر أيار/مايو القادم، ولكن قد تستغل الشركة الحدث للحديث عن خططها بشأن شبكات الجيل الخامس.

إتش تي سي

ومع الوضع الصعب التي تعاني منه شركة إتش تي سي في سوق الهواتف الذكية، فإننا لم نشهد أخبارًا مهمًا تتعلق بمنتجات الشركة الجديدة، ولكن يُشاع أن الشركة التايوانية قد تعلن عن نسخة محدثة من هاتف “إتش تي سي يو12 لايف” HTC U12 Life تضم ذاكرة “رام” بحجم 6 جيجابايت.

أسوس

اعتادت الشركة التايوانية أسوس أيضًا أن تعلن عن جديدها من الهواتف الذكية في المؤتمر العالمي للجوال، لذا يُتوقع أن تُعلن في MWC 2019 عن هاتف “زنفون 6” Zenfone 6 الذي سيأتي خلفًا لهاتف “زنفون 5” الذي أعلنت عنه في العام الماضي.

هونور

لا يُنتظر أن تعلن العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي عن أي شيء جديد خلال MWC 2019، إذ أطلقت حديثًا هاتفها الأحدث “هونور فيو 20” Honor View 20 الذي جاء بكاميرا ضمن الشاشة، إلى جانب العديد من المزايا القوية.

شاومي

وعلى غرار مواطنتها أوبو، قضت شركة شاومي العام الماضي في التوسع في أسواق جديدة، لذلك فمن المرجح أن تستغل الشركة الصينية MWC 2019 لعرض جديدها. ويُتوقع أن تعلن الشركة عن نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس من هاتف “مي ميكس 3” Mi Mix 3.

أوبو

تتحدث التسريبات أن الشركة الصينية تعتزم الكشف عن هاتف ذكي قابل للطي خلال مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال لعام 2019، كما يُتوقع أن تعلن الشركة خلال حدث مقرر في 23 شباط/فبراير الجاري، عن هاتف ذكي يدعم التقريب البصري بمعدل 10x، بالإضافة إلى حساس بصمة ضمن الشاشة.

يفصلنا عن المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 نحو عشرين يومًا، لذا قد تظهر مستجدات أخرى خلال هذه الفترة، ولكن من المؤكد أن أشياء جديدة كثيرة سيُعلن عنها خلال الحدث المرتقب.