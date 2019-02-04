- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انخفضت أسعار كروت الذاكرة (كروت الميموري) من نوع MicroSD، من شركة سامسونج Samsung، بشكل ملحوظ، على موقع التسوق الإلكتروني “سوق.كوم” Souq.com.
وعرض “سوق.كوم” كارت الميموي بسعة 32 جيجابايت من سامسونج بسعر 99.99 جنيها، وهو بسرعة قراءة للبيانات 95 ميجابايت في الثانية، وسرعة كتابة للبيانات 20 ميجابايت في الثانية.
أما كارت الميموري بسعة 64 جيجابايت فيعرض بسعر 266 جنيها، وهو بسرعة قراءة للبيانات 100 ميجابايت في الثانية، وبسرعة كتابة للبيانات 60 ميجابايت في الثانية.
ويعرض كارت الميموري بسعة 128 جيجابايت بسعر 499 جنيها، وهو قراءة للبيانات حتى 100 ميجابايت في الثانية، وبسرعة كتابة للبيانات حتى 90 ميجابايت في الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تخفيضات كبيرة على كروت ميموري MicroSD من سامسونج على “سوق.كوم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مشبك وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.