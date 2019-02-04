كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو جديد من Sony يشوق لقدوم الهواتف الذكية مع كاميرات 3D ToF الثلاثية الأبعاد

في العام 2015، قامت شركة Sony بالاستحواذ على شركة Softkinetic البلجيكية المتخصصة في إنتاج الكاميرات الثلاثية الأبعاد ( 3D Time of Flight ) والتي تحمل إسم DepthSense. وبالأمس، قامت شركة Sony بنشر فيديو بعنوان ” Life With DepthSense “، وهو يعرض لنا الإستخدامات الممكنة للهواتف الذكية المزودة بكاميرات 3D ToF.

في بداية الفيديو تم تخيل رسم افتراضي ثلاثي الأبعاد بحيث يمكن للأصدقاء والعائلة ترك رسوماتهم وملاحظاتهم والتي يمكنك استكشافها وحتى المشي عبرها بإستخدام هاتفك الذكي. وفي نفس الفيديو أيضًا تم وضع الكاميرا الثلاثية الأبعاد في الواجهة الأمامية لتعزيز صور السلفي المتحركة.

شركة Sony تتخيل أيضًا استخدام هذه الكاميرا الثلاثية الأبعاد في الترفيه كذلك، مثل إطلاق النار على الربوتات باستخدام الأصابع. ويمكن للهواتف الذكية المزودة بهذه الكاميرا الثلاثية الأبعاد مساعدتك أيضًا في التسوق عن طريق إعطائك الأبعاد الدقيقية للأشياء التي تفكر فيها. على سبيل المثال، هل سيكون جهاز iPad مناسبًا في حقيبة اليد التي ترغب في شرائها.

لقد رأينا يوم أمس تقريرًا يدعي أن Xperia XZ4 سيضم كاميرا ثلاثية الأبعاد، وبالتالي فليس من قبيل الصدفة أن تقوم شركة Sony بإصدار هذا الفيديو الآن. مهما كان ” الهاتف ” المستخدم في الفيديو، فإن حوافه المستديرة جدًا تجعله يبدو واحدًا من هواتف Xperia الحالية. ومع ذلك، فهناك احتمال أن يكون هذا مجرد دمية مع بعض سحر المونتاج، بحسب موقع إلكتروني.

في هذه الأثناء، قام أحد المسربين بالتشويق لاسم “Xperia α1” لكاميرا الهواتف الجديدة. ويقول بأن هذه الكاميرا الجديدة ستمتاز بتركيز تلقائي سريع يبلغ 0.02 ثانية مما يجعله التركيز التلقائي الأسرع في عالم الهواتف الذكية، والتتبع في الوقت الفعلي.