تكنولوجيا: تحديث WhatsApp يجلب ميزة جديدة لحماية المستخدمين على منصة iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث إصدارات تطبيق WhatsApp يأتي اليوم بتحديث خاص بمستخدمي التطبيق على منصة iOS، حيث من المقرر أن يتم طلب تسجيل الدخول بكاميرة Face ID وإستشعار البصمة بTouch ID في البداية قبل فتح التطبيق لدعم تأمين أعلى.

مستوى جديد من الحماية يوفره تطيق الواتس اب للمستخدمين على منصة iOS، ففي حالة إغلاق الشاشة وإعادة فتح التطبيق من جديد سيتطلب منك تسجيل الدخول بكاميرة Face ID وإستشعار البصمة بTouch ID أولاً ليتم فتح التطبيق، لذا ستكون محادثاتك على التطبيق آمنة بشكل كامل على هاتفك.

ولتنشيط هذه الميزة الجديدة يمكن للمستخدم التوجه إلى الإعدادات في التطبيق ومنها إلى حساب المستخدم ومن ثم إلى تبويب الحماية والخصوصية الذي يمكن من خلاله تمكين ميزة غلق الشاشة، حيث من المقرر أن يتم طلب الإجراءات السابقة في كاميرة Face ID وإستشعار البصمة بTouch ID في كل مرة يتم فيها فتح التطبيق.

بالتأكيد لن تتوافق ميزة تحديث الواتس اب الجديدة في الحماية مع كافة المستخدمين، بشكل خاص إذا كان إستخدامك للواتس اب لفترات طويلة على مدار اليوم، إلا أنه إختيار جديد للحماية في حالة رغبت في حماية محادثاتتك.

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