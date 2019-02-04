جهاز Nintendo Switch قريب من تخطي المبيعات الإجمالية لجهاز Nintendo N64

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بجهاز Nintendo الأكثر مبيعًا على مر التاريخ، فهذا الشرف كان من نصيب Nintendo DS الذي حقق إلى حد الآن مبيعات كسرت حاجز 154 مليون وحدة. وقد حصد جهاز Nintendo N64 من ناحية أخرى مبيعات إجمالية بلغت 32 مليون وحدة، ولكن يبدو أن جهاز Nintendo Switch يشق طريقه إلى القمة بثبات.

وفقا للنتائج المالية الأخيرة لشركة Nintendo، فقد إتضح أن الشركة باعت 9.41 مليون وحدة من جهاز Nintendo Switch في الربع الأخير، مما يعني أن هذا الجهاز متخلف بنحو 600 آلف وحدة عن جهاز Nintendo N64، وبالتالي هذا يعني بأن جهاز Nintendo Switch لن يستغرق وقتًا طويلاً قبل أن تتخطى مبيعاته المبيعات التي حصدها جهاز Nintendo N64 طيلة فترة تواجده في السوق.

كما قلنا، جهاز Nintendo N64 ليس هو جهاز Nintendo الأكثر حصدًا للمبيعات، ولكن حقيقة أن جهاز Nintendo Switch في طريقه لتخطي المبيعات التي حصدها هذا الجهاز تسلط الضوء على نمو وشعبية جهاز الألعاب المنزلي الأحدث من الشركة اليابانية. إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على نموها وإطلاق المزيد من الألعاب والتحديثات الجديدة، فلن نتفاجأ في حالة إذا إستطاع جهاز Nintendo Switch تخطي المبيعات الإجمالية التي حصدها جهاز Nintendo SNES طيلة فترة تواجده في السوق والتي تبلغ 49 مليون وحدة.

ما زلنا بعيدين عن هذا الرقم ولكن المبيعات التي يحققها جهاز Nintendo Switch تواصل النمو، وبالتالي فهناك فرصة أن تتخطى مبيعات Nintendo Switch المبيعات الإجمالية لجهاز Nintendo SNES قبل نهاية هذا العام.