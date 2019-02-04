مبيعات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي شهدت أكبر تراجع لها على الإطلاق في العام 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - إنتهى العام الماضي بإنخفاض ملحوظ في مبيعات الهواتف الذكية، ولا يبدو أن هناك ضوء في نهاية النفق. ومع نهاية شهر يناير، قامت كل من IDC و Counterpoint بنشر تقاريرهما حول مبيعات الهواتف الذكية في العام 2018 ولا تبدو الأرقام جيدة. ويظهر كلا التقريرين إنخفاضًا كليًا بنسبة 4 في المئة، وهذا ما دفع شركة IDC لوصف العام 2018 على أنه ” العام الأسوأ على الإطلاق “.

لدى IDC و Counterpoint طريقة مختلفة لحساب المبيعات، ولكن الأرقام تتوافق إلى حد ما، فقد سجلت شركتا سامسونج وآبل تراجعًا سنويًا في الوحدات المشحونة، في حين شهدت الشركات الصينية الأربعة الكبرى زيادة على مستوى الشحنات.

وتعد Huawei أكبر الراحبين، فقد شهدت مبيعاتها نموًا بما يقارب الثلث مقارنة مع مبيعاتها في العام 2017. وقد نجحت هذه الشركة الصينية في شحن أكثر من 200 مليون هاتف ذكي في العام 2018. وعلى الرغم من أن شركة سامسونج لا تزال في المقدمة، إلا أنها لم تستطع كسر حاجز 300 مليون وحدة مباعة مما جعلها تخسر 1 في المئة من حصتها في السوق. وقد أشارت مؤسسة IDC إلى أن ثورة 5G القادمة قد تؤدي إلى قلب الطاولة، ولكن يبقى أن نرى ما هي الشركات التي ستنجح في الإستفادة من هذه التكنولوجيا لتعزيز مكانتها في السوق.

مؤسسة Counterpoint من ناحية أخرى، تشير إلى أن الشركات الصينية بدأت تتوسع إلى الأسواق العالمية بعدما كانت تقتصر أعمالها التجارية في الصين فقط، وفي بعض البلدان الآسيوية المحددة. وقد نجحت الشركات الصينية الأربعة الكبرى، ويتعلق الأمر هنا بكل من Huawei و Oppo و Vivo و Xiaomi في رفع شحناتها نحو الأسواق الخارجية من 25 في المئة فقط في العام 2017 إلى 46 في المئة في العام 2018.

أوضحت مؤسسة IDC أنه على الرغم من كل التحديات التي يواجهها سوق الهواتف الذكية، إلا أن السوق الصيني هو من شهد أكبر تراجع على الإطلاق، فقد إنخفضت الشحنات هناك بنسبة 10 في المئة، وهذا ما يكشف بأن الشركات الصينية الأربعة الكبرى المذكورة آنفا تعتمد على الأسواق الخارجية لرفع مبيعاتها والحفاظ على النمو. وجدير بالذكر أن هذه الشركات الصينية الأربعة إلى جانب كل من سامسونج وآبل تقف وراء 75 في المئة من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في العام 2018.