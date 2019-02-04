شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول عدد مستخدمى Nintendo Switch Online لـ 8 ملايين مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن خدمة Nintendo Switch Online المملوكة لشركة شركة نينتندو اليابانية، والتى انطلقت فى شهر سبتمبر الماضى، قد وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 8 ملايين شخص حتى الآن.

ووفقا لما نشره موقع Phonearena الهندى فإن هذه الخدمة تعتبر شبيهة بخدمات مثل Xbox Live وPSN، وتتيح للمستخدمين إمكانية اللعب الجماعى، إضافة إلى ميزة الحفظ عبر الإنترنت، فيما يبلغ سعر خدمة نينتندو سويتش أونلاين حوالى 3.99 دولارً فى الشهر، و7.99 دولارات لمدة ثلاثة أشهر، و19.99 دولارً سنويًا.

كما وفرت الخدمة عروضا خاصة للمستخدمين الأعضاء، فيما كشفت الشركة أن التخزين السحابى سوف يتوفر تلقائيا من السحابة، وستكون هذه النسخ الاحتياطية مُتاحة للاعبين حتى إذا توقف جهازهم، وسيتم ربط هذه البيانات بحسابهم.