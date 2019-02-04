تكنولوجيا: عودة تطبيق فيس تايم.. وأبل: “أصلحنا الخلل الأمني ونأسف للعطل”

اعتذرت شركة “أبل” Apple عن تعطل تطبيق “فيس تايم” Facetime من هواتفها، بعدما أعلنت منذ أيام توقفه بسبب حدوث خلل أمني، وهو في حقيقة الأمر ثغرة اكتشفها مراهق، عندما اكتشف أن خدمة مكالمات الفيديو “فيس تايم” تقوم بتسجيل الصوت والصورة للمستخدم وترسله لمستخدم أخر دون الاتصال به.

وأحدث الخلل الأمني في “فيس تايم” ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم روادها شركة “أبل” باختراق خصوصية المستخدمين.

وحينما أدركت شركة “أبل” الأمر، قامت بإغلاق الخدمة، مبررة ما حدث بـالـ”خلل تقني”، إلى أن أعلنت عن عودة مكالمات “فيس تايم” مرة أخرى، مقدمة الاعتذار على ما وصفته بـ”تعليق الخاصية”.

وفي بيانها قالت أبل: “أصلحنا الخلل الأمني على خوادم آبل، وسوف نحدّث البرمجية لوضع الخدمة قيد التشغيل الأسبوع المقبل”.

و“فيس تايم” هي إحدى التقنيات التي تقدمها أبل لمستخدميها، بهدف إجراء مكالمات الفيديو، أطلقتها أبل للمرة الأولى في عام 2010 على أيفون 4، لكن التقنية تعمل الآن مع عدد كبير من أجهزة أبل بما في ذلك الأيفون iPhone والأيباد iPad وماك Mac.