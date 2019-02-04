تكنولوجيا: زي النهاردة| إطلاق موقع فيسبوك وعودة ستيف جوبز لأبل بعد استحواذها على “نكست”

في مثل هذا اليوم، 4 فبراير 2004، أطلق مارك زوكربيرج موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، الذي قلب حال الإنترنت، ولتصبح فيسبوك في سنوات قليلة واحدة من الشركات الخمس العملاقة الكبار في العالم: أمازون وأبل وجوجل ومايكروسوفت!

وموقع فيسبوك الآن هو ثالث أعلى موقع عالميا من حيث الدخول على الإنترنت، وعليه أكثر من 2.2 مليار مستخدم نشط شهريا، ويعمل به أكثر من 30 ألف موظف، ويحقق عائدا أكثر من 40 مليار دولار سنويا.

وفي 4 فبراير 1997، عاد ستيف جوبز مرة أخرى إلى شركة أبل Apple كمستشار لها، بعد إتمام صفقة شراء أبل لشركته “نكست” NeXT مقابل 427 مليون دولار.

استخدمت أبل نظام تشغيل نكست OpenStep OS كنواة لبناء نظام التشغيل الجديد لكمبيوتر ماك Mac، والذي عرف بنظام تشغيل Mac OS X، وقد عمل ستيف جوبز مع الرئيس التنفيذي لأبل جيل أميليو على إعادة هيكلة الشركة، واستطاع جوبز إقناع مجلس الإدارة باختياره كرئيس تنفيذي بدلا من أميليو، الذي غادر منصبه بعد 500 يوما تقريبا من توليه.

وفي 4 فبراير 2000، أصدرت شركة إلكترونيك أرتس EA الأمريكية لتطوير الألعاب لعبة الكمبيوتر The Sims، والتي أصبحت أعلى لعبة كمبيوتر PC تحقيقا للمبيعات في التاريخ، بحسب المبيعات التي حققتها السلسلة منذ إصدارها وحتى 19 مارس 2008.

وسيمز The Sims هي لعبة محاكاة للحياة اليومية، يقوم اللاعب بإنشاء شخصيات تسمى “سيمز”، ويضعهم في منازل، ويساعدهم على تنظيم حياتهم وتلبية رغباتهم، وقد باعت اللعبة ما يقرب من 200 مليون نسخة حول العالم.