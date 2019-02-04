شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تسلا" تبدأ إنتاج سياراتها الجديدة Tesla Model Y خلال العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة "تسلا" المصنعة للسيارات الكهربائية تستعد لبدء الإنتاج الضخم لسياراتها الكهربائية الرياضية المتعددة الأغراض Tesla Model Y، والتى سبق وأن كشفت العديد من التسريبات عنها منذ عام 2015.

ووفقا لما نشره موقع Cnet الأمريكى، فأوضحت شركة "تسلا" فى رسالة منها إلى المساهمين أنها ستبدأ بالإنتاج الضخم لسيارة Tesla Model Y بحلول نهاية العام المقبل، لكن الشركة لم تكشف حتى الآن عن النموذج الأولى الذى ستكون عليه السيارة.

ومن المنتظر أن تبدأ الشركة بإعداد المصانع الخاصة بها لإنتاج سيارة Tesla Model Y هذا العام، حيث أوضحت التقارير أنه من المرجح أن يتم تصنيع السيارة فى مصانع الشركة المتواجدة فى ولاية نيفادا الأمريكية، حيث تتوقع شركة "تسلا" أن تحقق سيارة Tesla Model Y مبيعات أعلى من تلك التى حققتها سيارة Tesla Model 3.

فيما يشير التقرير إلى أن هذه السيارة ستكون ذات تكلفة أقل من تكلفة إنتاج سيارة Tesla Model 3، حيث تشترك السيارتان فى نفس المنصة، وتتشارك 75 فى المائة من مكوناتها مع سيارة Tesla Model 3.