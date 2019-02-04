شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Modern Combat: Blackout تصل قريبا لأجهزة "نينتندو سويتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Gameloft المطورة للألعاب عن عزمها إطلاق نسخة Modern Combat: Blackout إلى أجهزة "نينتندو سويتش" قريبا، حيث من المنتظر أن تكون هذه النسخة مستوحاة من لعبة Modern Combat 5 التى تم تحميلها أكثر من 100 مليون مرة على الهواتف المحمولة.

ووفقا لما نشره موقع variety الأمريكى فستعمل الشركة المطورة على توفير مزايا اللعبة مع النسخة الجديدة Modern Combat: Blackout ليستمتع مستخدمى نينتندو سويتش بها، إذ سيكون بمقدور المستخدمين الاختيار بين الفئة المناسبة، ووضع اللاعبين المتعديين عالى القوة، وكذلك الحماية الفردية المكثفة، بجانب ميزة التقدم الموحد والعديد من عناصر التحكم.

ومن المنتظر أن يتم طرح اللعبة خلال الأيام المقبلة بسعر يصل إلى 19.99 دولار، وستكون متاحة بشكل حصرى عبر متجر Nintendo eShop.