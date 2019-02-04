"التكية".. تطبيق جديد في مصر لمواجهة الجوع وتقليل فائض الطعام

أطلقت الناشطة المجتمعية المصرية الدكتورة منة شاهين تطبيقا جديدا يهدف إلى تقليل فائض الطعام ومواجهة الجوع الذي يعيشه بعض الفقراء في مصر والعالم العربي، بل والعمل على توفير الطعام لكل محتاج له وبأعلى جودة

يعرف هذا التطبيق باسم "التكية"، ويعمل على عدة محاور؛ أهمها تقليل فائض الطعام من خلال إتاحة طرق جديدة للاستفادة من هذا الفائض بعيدا عن عدم تحقيق أي استفادة منه كما يحدث الآن، هذا بجانب مساعدة الجمعيات الخيرية على إيصال الطعام لغير القادرين من أجل مواجهة الفقر والجوع بشكل يجسد تضامنا اجتماعيا حقيقيا بين المصريين.

وأكدت الصيدلانية المصرية المقيمة في الإمارات في بيان صحفي لها أن فكرة التطبيق أتت بعد أن علمت من خلال بعض الإحصاءات الرسمية أن نسبة فائض الطعام لكل مصري في العام ما يقرب من 73 كيلو سنويا أي أن المصريين يهدرون سنويا مليارات الكيلوات من الأطعمة دون استفادة حقيقية منها الأمر الذي دفعها للتفكير في التطبيق بحيث يتم تقليل هذا الفائض واكتشاف طرق أخرى للاستفادة من الأطعمة الزائدة عن الحد.

ووجهت "شاهين" الشكر لأصحاب المطاعم والسوبرماركتات الذين قرروا المشاركة في هذا التطبيق لإحداث فرق في المجتمع ومن أجل المساهمة في القضاء على الجوع وتقليل فائض الطعام من خلال توفير طعام مجاني للجمعيات الأهلية لتقديمه للمحتاجين هذا بجانب تقديم عروض على الأطعمة بأسعار تناسب الجميع ، كما وجهت الشكر لوزارة الزراعة المصرية على مبادراتها المستمرة الهادفة لتقليل فائض الطعام والتي كانت سببا في تفكيرها في التطبيق.

لم تمانع الناشطة المجتمعية التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة فائض الطعام وتقليله لأقصى حد ممكن من خلال التطبيق الذي تتمنى أن يستخدمه أكبر عدد ممكن من المصريين والعرب في سبيل هذا الهدف النبيل.

وفي نهاية تصريحها الصحفي، وجهت منة شاهين شكرا خاصا للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير للمرأة المصرية وتقديره لدورها في المجتمع، متمنية أن تحظى في يوم من الأيام بمقابلة الرئيس وتكريمه لها على الدور الذي تقدمه كإمرأة مصرية ترغب في الأفضل لبلدها، كما وجهت الشكر أيضا لكل المطاعم والبقالات المصرية التي قررت المشاركة في تطبيقها لخدمة المجتمع.