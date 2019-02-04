شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 97 لـ 2018.. كم بلغت إيرادات أمازون خلال 21 عاما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان هناك شىء واحد يشتهر به "جيف بيزوس" مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذى لها، فهو التركز بلا هوادة على النمو على المدى الطويل، فبعد أن تجاهل النقاد لسنوات، كان استعداد بيزوس للتضحية بالأرباح قصيرة الأجل لتحقيق النجاح على المدى الطويل، مما حول شركته إلى قوة عالمية وجعله أغنى رجل على هذا الكوكب.

ووفقا لما نشره موقع statista الأمريكى فلم يقتصر دور أمازون على ترسيخ مكانتها كمتجر للتجزئة الرائدة عبر الإنترنت فى أجزاء كبيرة من العالم، بل انشات أيضًا شركة حوسبة سحابية رائدة فى هذا المجال، كما أصبحت لاعبًا رئيسيًا فى مجال بث الموسيقى والفيديو، وفيما يلى نعرض نمو إيرادات الشركة المتسارعة على مدار السنوات.

1997: أقل من 50 مليار دولار.

1998: أقل من 50 مليار دولار.

1999: أقل من 50 مليار دولار.

2000: أقل من 50 مليار دولار.

2001: أقل من 50 مليار دولار.

2002: أقل من 50 مليار دولار.

2003: أقل من 50 مليار دولار.

2004: نحو 10 مليارات دولار.

2005: نحو 12 مليار دولار.

2006: نحو 15 مليار دولار.

2007: نحو 20 مليار دولار.

2008: نحو 23 مليار دولار.

2009: نحو 25 مليار دولار.

2010: نحو 40 مليار دولار.

2011: نحو 50 مليار دولار.

2012: نحو 60 مليار دولار.

2013: نحو 75 مليار دولار.

2014: نحو 90 مليار دولار.

2015: نحو 110 مليارات دولار.

2016: نحو 140 مليار دولار.

2017: نحو 180 مليار دولار.

2018: نحو 232.89 مليار دولار.