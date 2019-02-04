تكنولوجيا: 12 مهارة تقنية تحتاجها خلال 2019 للعمل بمجال التكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "لينكد إن" مؤخرا عن قائمة "المهارات الأكثر طلبا لعام 2019"، حيث كانت مهارات التكنولوجية على قائمة الرغبات ضمن "المهارات القياسية" التى يجب على المتقدمين للعمل تعلمها، وفيما يلى نعرض أبرز 12 مهارة تقنية تحتاجها خلال 2019 للعمل بمجال التكنولوجيا كما يلى: - الحوسبة السحابية - الذكاء الاصطناعى. - تصميم "UX" المتعلقة بخبرة المستخدم. - تطوير تطبيقات الموبايل. - الحوسبة العلمية. - تطوير الألعاب. - تسويق شبكات التواصل الإجتماعى. - التسويق الرقمى. - اختبار البرمجيات. - علوم البيانات. - جرافيك الكمبيوتر. - الأنميشن.

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