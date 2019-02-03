MediaTek تتوقع تراجع العائدات بنسبة قد تصل إلى 20% في الربع الأول مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت أن شركة MediaTek تتوقع تراجع الإيرادات بنسبة قد تصل إلى 20% في الربع الأول من العام 2019 مقارنة مع الربع الأخير من العام 2018، و هو أمر طبيعي و معتاد بالنظر إلى ضعف الربع الأول كموسم للتسوق مقارنة مع الربع الأخير الذي يشهد العطلات المسيحية، و بالتأكيد فإن تراجع مبيعات الهواتف الذكية تعني تراجع الإيرادات لكافة الشركات المساهمة في عملية التصنيع أو الإنتاج.

MediaTek على اطلاع بخصوص تباطؤ النمو في سوق الهواتف الذكية، و هي تعمل جاهدة الآن على تطوير الحلول التقنية الخاصة بتقنيات الاتصال 5G منها، و تتوقع الشركة أن تطرح أول رقاقة (SoC) داعمة لهذه التقنية قبل نهاية العام الحالي 2019.