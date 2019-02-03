شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة قادمة لتطبيق واتس آب تسهل حفظ الملصقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما أطلق تطبيق واتس آب ميزة الملصقات كان هناك اهتمام كبير بهذه الإضافات الجديدة الجذابة إلى تطبيق الدردشة المملوك لفيس بوك، إذ وفرت للمستخدمين وسيلة جديدة للتواصل بشكل أكثر مرونة قليلاً من الرموز التعبيرية.

ومع ذلك، كانت هناك مشكلة بسيطة واحدة، وهى أن المستخدم كان عليه تحميل حزمة كاملة، ربما مليئة بملصقات غير ملائمة لا يريدها، لكن الشركة على وشك تغيير ذلك الآن، إذ ستتيح للمستخدمين اختيار ملصق واحد، أو اثنين بدلاً من تحميل مجموعة كاملة.

ولاستخدام الميزة ستحتاج حاليًا إلى الإصدار التجريبى من تطبيق WhatsApp، وعندما تتصفح الملصقات، ستتمكن من الضغط مع الاستمرار على هذا الملصق وإضافته إلى المفضلة، ويمكنك بعد ذلك استخدام الملصق فى الدردشات دون الحصول على المجموعة الكاملة.