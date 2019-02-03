تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى تصميم كاميرة منبثقة من الهاتف في Galaxy A90

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد تصميم الكاميرة المنبثقة من داخل الهاتف أحد الملامح المستخدمة في تصميم الكاميرة خلال هذا العام، وفي أحدث التسريبات أشير إلى أن هاتف Galaxy A90 يأتي هذا العام بتصميم الكاميرة المنبثقة لدعم عرض بكامل الشاشة.

في تغريدة نشرت مؤخراً على تويتر عبر Ice Universe، أشير إلى أن سامسونج بدأت تطوير إصدار جديد من الهواتف الذكية المتوسطة الذي تغير فيه تصميم النتوء العلوي في الشاشة أو ثقب الشاشة للكاميرة المدمجة لتبنى سامسونج تصميم جديد في هذا الإصدار وهو الكاميرة المنبثقة لدعم عرض بكامل الشاشة، ودعم الهاتف بتصميم نحيف جداً للإطارات.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن تدعم سامسونج هاتف Galaxy A90 بوحدة بتصميم ميكانيكي متحرك يكشف عن الكاميرة الأمامية للهاتف، أو بتصميم يحاكي هاتف Vivo NEX S، أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Galaxy A90 كإصدار بديل لهاتف Galaxy A9 للعام 2018، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً من المتوقع ألا يدعم هاتف Galaxy A90 معايير مقاومة الماء والغبار، حيث يأتي هذا الإصدار كأحد الهواتف المتوسطة التي تختبر فيها العملاق الكوري مدى نجاح المميزات الجديدة في الهواتف الذكية.

المصدر

اعلان

