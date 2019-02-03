Nvidia تُقلل توقعاتها المالية للربع الأخير بسبب المبيعات المخيبة لبطاقات RTX

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا الكثير و الكثير من الأخبار الإيجابية لعملاقة التكنولوجيا نفيديا في السنوات الأخيرة، إلا أنها فاجأت المستثمرين ببعض الأنباء السلبية هذه المرة. نفيديا قلّلت من توقعاتها المالية للربع الأخير من 2.7 مليار دولار إلى 2.2 مليار دولار من العائدات، أي أقل بفارق 500 مليون دولار مما كانت تتوقع الشركة أن تجنيه في الأصل.

أحد أبرز الأسباب لذلك بحسب شركة نفيديا، المبيعات المُخيبة للآمال لبطاقات الجيل الجديد الرسومية RTX 2xxx، و التي أتت أقل من توقعات الشركة. هذا لا يبدو غريباً في منظورنا، فالزيادة في السعر بين بطاقات الجيل الماضي بمعمارية Pascal، و بطاقات الجيل الحالي بمعمارية Turing، هي كبيرة جداً، و بصورة غير مسبوقة على الإطلاق لهذه المنتجات.

أسهم نفيديا انخفضت بنسبة 13.8% بعد هذه الأنباء.