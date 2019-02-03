تكنولوجيا: جوجل تعمل على إزالة 29 تطبيق ضار من تطبيقات الكاميرة في جوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في إزالة مجموعة من التطبيقات الضارة من متجر جوجل بلاي، والتي تأتي في فئة تطبيقات الكاميرة والتجميل أو التطبيقات التي تقدم فلاتر الكاميرة.

رصدت شركة Trend Micro الأمنية عدد 29 تطبيق من تطبيقات الكاميرة للتجميل أو التي تأتي بفلاتر للكاميرة والتي تأتي من بين التطبيقات الضارة في متجر جوجل بلاي.

وقد حققت هذه التطبيقات شعبية كبيرة في آسيا خلال الفترة الماضية، حيث جاءت هذه التطبيقات لدعم تحسين صور السيلفي، مع تعديل وتحرير الصور، حيث تأتي هذه التطبيقات بعنوان Beauty Camera، وPro Beauty Camera إلى جانب Horizontal Beauty camera، والتي تعمل على عرض إعلانات في كامل الشاشة عند فتح التطبيق.

كما أشارت الشركة الأمنية إلى أن هذه التطبيقات تعمل على تعقب المستخدمين لإختراق البيانات الشخصية وذلك عن طريق مسابقات زائفة يعرض من خلالها جوائز وهمية للمستخدمين لجذب المستخدمين لتسجيل بياناتهم الشخصية، أيضاً لا يختلف الحال مع تطبيقات فلاتر الكاميرة التي تعمل على حفظ الصور التي يتم تحميلها لإستخدامها لاحقاً.

وقد بدأت جوجل بالفعل في إزالة هذه التطبيقات من متجر جوجل بلاي، والتي كان من الصعب إلغاء تثبيتها في الهاتف، لذا عليك التحقق في البداية من مثل هذه التطبيقات قبل تثبيتها على الهاتف.

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