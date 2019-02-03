Phil Spencer من مايكروسوفت: سنستمر في النمو على صعيد الطرف الأول!

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فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي قامت مايكروسوفت بالاستحواذ على العديد من فرق التطوير لألعاب الفيديو حول العالم، كما قامت بتأسيس فريق التطوير الجديد كلياً The Initiative، و ذلك في ظل سعيها لتقليل الفارق بينها و بين المنافسين سوني و ننتندو من هذه الناحية، خاصة بعد أن واجهت انتقادات و اعتراضات عديدة من اللاعبين على ضعف مردود الطرف الأول.
Phil Spencer من خلال بودكاست مع لاري ريب المعروف بالاسم المستعار ميجور نيلسون أكد أن استوديوهات مايكروسوفت العالمية ستستمر في التوسع خلال الفترة القادمة:
القدرة التي نملكها الآن كشركة طرف أول ستستمر في النمو، و لكن ما نملكه الآن يجعلنا في موضع مختلف كثيرا عما كنا عليه خلال السنوات الخمس الماضية.
حسنا، نحن متشوقون لنرى ما بجعبة مايكروسوفت خلال السنوات القادمة.
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