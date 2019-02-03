تكنولوجيا: جوجل تستخدم تطبيق Screenwise Meter لجمع بيانات المستخدمين على نظام iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على غرار فضيحة Facebook VPN، تم الكشف مؤخرًا عن أن جوجل تقوم أيضًا بإنتهاك حقوق مستخدمي أجهزة Apple وتقوم بجمع بيانات المستخدمين من سن الثالثة عشر، حيث قامت جوجل بإطلاق تطبيق Screenwise Meter لهذا الغرض، فعند تحميل هذا التطبيق يتتبع بعد ذلك جميع تطبيقاتهم وإستخدامهم للإنترنت لجمع البيانات الشخصية لهم، ويقوم بإطلاق بعض الأشياء لجذب المستخدمين مثل عروض بطاقات الهدايا مقابل تسجيل بياناتهم، والجدير بالذكر أنه تم إطلاق هذا التطبيق للمرة الأولى عام 2012، وكان هذا التطبيق متاحًا للأشخاص في سن الثالثة عشر، على الرغم من تغيير جوجل لمتطلبات العمر إلى 18 عامًا أو أكثر.

وقد كانت جوجل على الأقل أكثر شفافية من فيسبوك فيما يتعلق بتوضيح ما تفعله بواجهة VPN الخاص بها، وبعد تحقيق TechCrunch أعلنت جوجل أنها ستوقف تطبيق Screenwise Meter على نظام iOS.

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