جهاز Playstation 4 من جديد المنزلي الأكثر مبيعاً في 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - كنا قد نقلنا إليكم أرقام المبيعات التي تتعلق بجهاز سوني المنزلي البلايستيشن الرابع، حيث وصل إجمالي مبيعات الجهاز إلى 91 مليون وحدة، فيما تمكن من شحن أكثر من 94 مليون وحدة.

فيما يتعلق بالمبيعات العالمية، فقد تمكن جهاز سوني البلايستيشن الرابع من الانتهاء كأكثر جهاز ألعاب مبيعاً في الأسواق العالمية للعام الماضي 2018، حيث باع أكثر من 17.7 مليون وحدة، و خلفه و برقم متقارب جداً أتى الننتندو سويتش بواقع 17.4 مليون وحدة.

يذكر بأن الننتندو سويتش قد تمكن من التفوق على جهاز سوني المنزلي في أمريكا و اليابان و فرنسا، بينما تفوق البلايستيشن4 في بريطانيا و ألمانيا، إلا أن انتشار و تفوق البلايستيشن في العديد من الأسواق الناشئة قد حسم المنافسة لصالح جهاز سوني هذا العام.