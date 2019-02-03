شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: منع الحكومات من استخدام تقنية التعرف على الوجه أمر سيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "براد سميث" أحد كبار المسئولين التنفيذيين فى مايكروسوفت، إن وقف الوكالات الحكومية من استخدام برامج التعرف على الوجه سيكون تأثيره الإنسانى قاسيًا.

وتأتى هذه التحذيرات بعد أن كتبت أكثر من 85 مجموعة لحقوق الإنسان إلى مايكروسوفت وأمازون وجوجل الشهر الماضى للمطالبة بوقف بيع برامج التعرف على الوجه للقطاع العام، خشية أن يؤدى ذلك إلى مراقبة الحكومة.

وسأل موقع بزنس إنسايدر "سميث" عن الرسالة فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، ورفض بشدة فكرة أن الهيئات الحكومية، بما فى ذلك الخاصة بتنفيذ القانون، يجب أن تتراجع عن التكنولوجيا.

وقال لبيزنس إنسايدر: "لا أفهم حجة مفادها أنه يجب على الشركات تجنب كل ترخيص لأى جهة حكومية لأى غرض كان، قمن الواضح أن الحظر المفروض على استخدام الحكومة بكامله يتجاوز الحدود ويخاطر بأن يكون قاسيًا فى أثره الإنسانى".