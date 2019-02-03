الأرصاد: الحرارة تصل لـ"صفر" في مدينتين خلال ساعات

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس شديدة البرودة ليلا على بعض المناطق، يصاحبه انخفاضا في درجات الحرارة، لتصل الصغرى في مدينتي سانت كاترين ونخل إلى صفر.

وقالت الأرصاد أن طقس اليوم الأحد، معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على والوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة علي بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي أثناء الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 07

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 08

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10

سانت كاترين العظمى 19 درجة والصغرى صفر

نخل العظمى 21 درجة والصغرى صفر