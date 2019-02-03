شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتراجع أمام الضغط الروسى وتعد بفك تشفير هواتفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن السلطات الحكومية الروسية أكدت أن شركة "أبل" ستتعاون معها، لتتجاوب مع قانون تخزين البيانات الروسى الذى يقضى بتخزين بيانات المستخدمين محلياً داخل البلاد، وهو الأمر الذى يعتبر سابقة هى الأولى من نوعها مع شركة أبل التى طالما تباهت بحماية خصوصية بيانات مستخدميها.

ووفقا لما نشره موقع foreignpolicy الأمريكى، أوضحت الهيئة الروسية المسئولة عن تنظيم الاتصالات فى البلاد Roskomnadzor، أن أبل قد تتجاوب مع طلبات فك تشفير البيانات وتقديمها للسلطات الأمنية بدون الحاجة لمذكرة رسمية، فيما ستقوم شركة أبل بتخزين بعض بيانات المستخدمين الشخصية مثل الاسم والعنوان والبريد الالكترونى ورقم الهاتف على الأراضى الروسية، لكن لا توجد أى تأكيدات عن باقى البيانات مثل الصور ومحتويات سحابة آى كلاود وغيرها.

وبموجب هذا الاتفاق بين الطرفين، فإن أبل ستحتفظ ببيانات المستخدمين لمدة 6 أشهر داخل روسيا، وكانت شركة أبل قد واجهت فى وقت سابق موجة معارضة شديدة عندما تجاوبت لطلب صينى مشابه العام الماضى عندما قامت بنقل بيانات آى كلاود الخاصة بالمستخدمين الصينين إلى مخدمات شركة Guizhou-Cloud المحلية.

وعلى جانب أخر، كشف تقرير سابق أن "هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك" فى روسيا بدأت تحقيقات تتعلق بأعمال شبكتى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" على أراضى الاتحاد الروسى، حيث رأت الهيئة، أن "الشركتين لم تمتثلا للقوانين الروسية وتقدما أجوبة كافية لها، فيما يتعلق بعملهما فى البلاد، والتزامهما بقواعد حماية البيانات".