أفضل 10 طائرات بدون طيار للمبتدئين وفقا لمراجعات العملاء على…

تطورت الطائرات بدون طيار Drones والطائرات الرباعية Quadcopters في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وقد تسبب ذلك في إنخفاض تكلفة التصميم والتصنيع لها وانتشار استخدامها في الكثير من المجالات.

وكما هو متعارف عليه في أي منتج فإن هناك بعض الطائرات بدون طيار تعتبر أفضل من غيرها وهناك أنواع تناسب المبتدئين وأنواع تناسب المحترفين، وبغض النظر عن مجال اهتمامك مثل التصوير الفوتوغرافي أو السباقات سنستعرض اليوم أبرز 10 طائرات بدون طيار مناسبة للمبتدئين.

1- طائرة Holy Stone F181C RC

– التقييم على موقع أمازون: 4.4 من 5 نجوم

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تُعد طائرة Holy Stone F181C RC خيارًا جيدًا للمبتدئين في مجال التصوير الجوي حيث أنها تأتي بضوابط سهلة للتحكم وكاميرا HD، تصل لمدى أكثر من 300 قدم (100 متر) ووقت طيران يصل إلى تسع دقائق تتميز هذه الطائرة بدون طيار بميزات تثبيت جيدة للغاية تجعل من الممكن التقاط صور مذهلة.

كما تتميز هذه الطائرة بنظام تثبيت الدوران المكون من ستة محاور مع تقلبات اتجاهية رباعية بزاوية 360 درجة، كما أن الكاميرا يمكن الاعتماد عليها أيضًا حيث تأتي بدقة 720p HD .

المواصفات:

الأبعاد: 31 × 9 × 31 إنش

الوزن: 771 جرام

المدى: 328 قدم (حوالي 100 متر)

زمن الطيران: من 7 إلى 10 دقائق في الشحنة الواحدة

الميزات:

سهولة التحكم

مصابيح LED للرحلات الجوية الليلية

منصات هبوط لينة

العيوب:

تحدث ضوضاء عالية الصوت

مصنوعة من البلاستيك

2- طائرة Altair Outlaw GPS

– التقييم على موقع أمازون: 4.1 من 5 نجوم

تُعتبر طائرة Altair Outlaw GPS أحد الطائرات بدون طيار المناسبة للمبتدئين والمحترفين حيث تضم العديد من الميزات القوية، فهي تأتي بتصميم متين ومضاد للتصادم وأدوات تحكم سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى كاميرا HD عالية الجودة.

كما تدعم نظام تحديد الموقع الجغرافي GPS مع ميزات Auto Return مدمجة بها تساعدها على العودة لمكان الإنطلاق تلقائيًا.

المواصفات:

الأبعاد: 16.5 × 11.3 × 5.2 إنش

الوزن: 1.27 كجم

المدى: 3,280 قدم (حوالي 1000 متر)

زمن الطيران: من 18 إلى 20 دقيقة في الشحنة الواحدة

الميزات:

طول مدى الطيران

بطارية جيدة

كاميرا عالية الدقة HD 1080p

الحماية من التصادم

العيوب:

ارتفاع السعر حيث تأتي بسعر 279.8 دولار

3- طائرة Parrot ANAFI

– التقييم على موقع أمازون: 4 من 5 نجوم

تعتبر طائرة Parrot ANAFI أحد الطائرات عالية الجودة للمبتدئين كما أنها مناسبة للمحترفين حيث تدعم أدوات تحكم سهلة الاستخدام، ويصل زمن الطيران لها إلى 25 دقيقة خلال الشحنة الواحدة.

تأتي هذه الطائرة بتصميم أنيق، كما أنها صغيرة الحجم وقابلة للطي لتسهيل التنقل بها، وتبلغ سرعتها 34 ميلاً في الساعة، وتدعم ميزات Geofencing و SmartRth و Find My Drone التي تساعدك على تحديد موقعها أثناء الطيران مما يعني أنك لن تفقدها أبدًا.

كما أنها مزودة بكاميرا عالية الدقة 21 ميجابكسل مع تقريب بصري يصل إلى 2.8 مرة بدون فقدان للجودة، ويمكنها التقاط 10 صور في الثانية في وضع Burst، ويمكن للكاميرا أيضًا تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K. وتأتي مع جهاز تحكم عن بُعد Skycontroller يمكن تنشيطه عن طريق هاتفك الذكي باستخدام تطبيق Parrot المتوافر على نظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد.

المواصفات:

الأبعاد:9.4 × 6.9 × 2.6 إنش

الوزن: 309 جرام

المدى: 13,123 قدم (حوالي 4 كم)

زمن الطيران: يصل إلى 25 دقيقة في الشحنة الواحدة

الميزات:

نظام الكاميرا رائع

صغيرة الحجم

خفيفة وقابلة للطي

بطارية تدوم طويلًا

العيوب:

مرتفعة الثمن فهي تأتي بسعر 599.99 دولار

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4- طائرة Force1 U818A HD Camera RC

– التقييم على موقع أمازون: 4 من 5 نجوم

تُعتبر طائرة RC HD U818A من أفضل الطائرات بدون طيار بالنسبة للمبتدئين لأنها متعددة الأغراض وسهلة الاستخدام، وتتوافر بأسعار معقولة، وتتضمن الخصائص الأساسية.

تتميز بعناصر تحكم بسيطة مع عمليات إقلاع وهبوط سهلة، وبمصابيح LED بحيث يمكنك استخدامها أثناء النهار أو في الليل، في حين تتيح لك كاميرا FPV camera المثبتة فيها الاستمتاع بما تصوره الطائرة لحظيًا باستخدام نظارة الواقع الافتراضي. وربما تكون هذه هي أسهل طائرة بدون طيار يمكن استخدامها لتعلم أبسط المهارات.

بالنسبة للكاميرا تحتوي هذه الطائرة بدون طيار على نظام كاميرا رائع يمكنه التقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة HD مع دوران مكون من ستة محاور لتسهيل التقاط الصور ومقاطع الفيديو، كما تأتي مع بطاقة microSD بسعة 4 جيجابايت.

المواصفات:

الأبعاد: 13 × 3 × 13 إنش

الوزن: 130.4 جرام

المدى: 328 قدم (حوالي 100 متر)

زمن الطيران: يصل إلى 9 دقائق في الشحنة الواحدة

الميزات:

سهولة الإقلاع والهبوط من خلال التحكم فيها بزر واحد

غير مكلفة حيث تأتي بسعر 89.99 دولار

العيوب:

نظام الكاميرا بها ليس بدقة 4K

زمن الطيران قصير

5- طائرة Syma X5C RC Explorer

– التقييم على موقع أمازون: 3.9 من 5 نجوم

إذا كنت تبحث عن طائرة بدون طيار ذات سعر معقول وسهلة الاستخدام ومتينة ومناسبة لجميع الأغراض مثل التصوير أو لأغراض ترفيهيه فإن طائرة Syma X5C RC Explorer تعد خيارًا مثاليًا.

تأتي هذه الطائرة بكاميرا HD عالية الدقة لالتقاط صور أو تصوير مقاطع فيديو، وتدعم نظام تثبيت الدوران المكون من ستة محاور وهو مثالي للمبتدئين.

المواصفات:

الأبعاد: 16.5 × 12.2 × 3.8 إنش

الوزن: 703 جرام

المدى: 146 قدم (حوالي 50 متر)

زمن الطيران: يصل إلى 7 دقائق في الشحنة الواحدة

الميزات:

غير مكلفة حيث تأتي بسعر 41.75 دولار

موانع تصادم مثبتة على مراوح الطائرة

نظام تثبيت الدوران المكون من ستة محاور

يمكنها إجراء تقلبات بزاوية 360 درجة مما يعمل على تحسين دقة الصور والمقاطع الفيديو التي تلتقطها

العيوب:

لا تدعم نظام تحديد الموقع الجغرافي GPS

تستغرق وقتًا طويلاً لإعادة شحن البطارية

6- طائرة Blade Inductrix Radio Control

– التقييم على موقع أمازون: 3.9 من 5 نجوم

إذا كنت تبحث عن طائرة بدون طيار تتمتع بسرعات عالية فطائرة Blade Inductrix Radio Control سريعة جدًا وقادرة على القيام بمنعطفات ومناورات قوية.

كما أنها تدعم كاميرا منظور الشخص الأول (FPV (First-Person View المثالية للمبتدئين – حيث يتم تثبيت كاميرا FPV على طائرة بدون طيار لإرسال فيديو في الوقت الفعلي إليك باستخدام جهاز إرسال، وبذلك تسمح لك كاميرا FPV برؤية المكان الذي تطير فيه الطائرة وما يظهر أمامها لحظيًا – وسيرسل جهاز الإرسال FPV إشارة الفيديو المباشرة إلى شاشة التحكم عن بعد الخاصة بها.

تم تصميم هذه الطائرة باستخدام تقنية الاستشعار أثناء الطيران SAFE (Sensor Assisted Flight Envelope) وهي تقنية مدمجة تعتمد على مستشعرات وبرامج متعددة المحاور تسمح للطائرة بمعرفة موقعها النسبي للأفق.

المواصفات:

الأبعاد: 810.6 × 8.2 × 3.4 إنش

الوزن: 453 جرام

أقصى سرعة: 12 ميل في الساعة

زمن الطيران: يصل إلى 4 دقائق في الشحنة الواحدة

الميزات:

سرعتها عالية

تأتي معها بطاريات إضافية

سهولة التحكم

العيوب:

زمن الرحلة قصير جدا

7- طائرة Cheerwing Syma X5SW-V3 FPV Explorers2

– التقييم على موقع أمازون: 3.7 من 5 نجوم

أصعب ما يواجه مستخدمي الطائرات بدون طيار المبتدئين هو القدرة على توجيه الطائرة والتحكم بها بدون أن تصطدم بأي شيء وتتعرض للتدمير، وهذه الطائرة Cheerwing Syma X5SW-V3 FPV Explorers2 تتغلب على هذه المشكلة بدعمها وظيفة headless/IOC function التي تسمح للمبتدئين بالتخلي عن القلق بشأن التوجيه تمامًا.

كما تتميز هذه الطائرة بنظام تثبيت الدوران المكون من ستة محاور مما يجعل من السهل على المبتدئين تعلم الصعود والهبوط.

المواصفات:

الأبعاد: 12.2 × 12.2 × 3.1 إنش

الوزن: 119 جرام

المدى: 164 قدم (حوالي 50 متر)

زمن الطيران: من 5 إلى 7 دقائق في الشحنة الواحدة

الميزات:

يَسهل التحكم بها

متوافقة مع نظامي التشغيل أندرويد Android وآي أو إس iOS

العيوب:

كاميرا دون المتوسط

لا يوجد قارئ بطاقة MicroSD

8- طائرة Akaso X5C

– التقييم على موقع أمازون: 3.7 من 5 نجوم

تعتبر طائرة Akaso X5C ممتعة وآمنة للأطفال الذين تبدأ أعمارهم من 8 سنوات فأكثر مع الإشراف، كما أن جسمها البلاستيكي يجعلها تبدو وكأنها لعبة، وتحتوي أيضًا على بعض ميزات الأمان مثل دعامات للهبوط وكشف التصادم.

تتميز هذه الطائرة بعناصر تحكم سهلة في حين أنها متينة جدًا لمقاومة الرياح. كما أن الكاميرا عالية الوضوح ويمكنها تسجيل الفيديو والتقاط الصور .

المواصفات:

الأبعاد: 11.8 × 11.8 × 5.5 إنش

الوزن: 81.6 جرام

المدى: 328 قدم (حوالي 100 متر)

زمن الطيران: من 5 إلى 7 دقائق في الشحنة الواحدة

الميزات:

تصميم مميز وأنيق

سهل تجميعها

ميزات أمان عالية

العيوب:

البطارية لا تدوم كثيرًا

9- طائرة Force1 F100 Brushless

– التقييم على موقع أمازون: 3.6 من 5 نجوم

تُعتبر طائرة Force1 F100 Brushless من أفضل الطائرات بدون طيار بالنسبة للمبتدئين حيث أنها تتمتع بتصميم يجعلها مثالية للرحلات الطويلة وهي سهلة الاستخدام، وتتوافر بأسعار معقولة.

صممتها شركة Force1 مع مراعاة التوازن خاصة في التصوير الجوي عند إقرانها بكاميرا عمل من GoPro التي تزيد من وزنها، بالإضافة إلى أن أقصى مدى قد تصل إليه هو 500 متر وزمن الرحلة يصل إلى 15 دقيقة في الشحنة الواحدة وهذه العوامل جعلتها ثالية للرحلات الطويلة.

كما تتميز بعناصر تحكم بسيطة مع عمليات إقلاع وهبوط سهلة، وحركات بزاوية 360 درجة، وتأتي بسعر 100 دولار فقط مما يجعلها خيارًا رائعًا للمبتدئين والمصورين الجدد الذين يبحثون عن طائرة بدون طيار مميزة.

المواصفات:

الأبعاد: 15.6 × 13.8 × 6.5 إنش

الوزن: 1.2 كم

المدى: 1640 قدم (حوالي 500 متر)

زمن الطيران: 15 دقيقة في الشحنة الواحدة

الميزات:

تصميم وسعر ممتاز حيث تأتي بسعر 99.99 دولار

يمكنها إجراء تقلبات بزاوية 360 درجة مما يعمل على تحسين دقة الصور والمقاطع الفيديو الملتقطة بالكاميرا التي تثبت بها

أدوات التحكم سهلة

العيوب:

ﻻ تعمل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﮐﺎﻣﯾرات GoPro

10- طائرة Toy State Race Vision 220 FPV Pro

– التقييم على موقع أمازون: 3 من 5 نجوم

تتوافر طائرة Race Vision 220 FPV Pro من Toy State بسعر مغري جدًا ويناسب الميزانية في كل الأحول حيث أن سعرها 39.99 دولار فقط، كما تتمتع بسرعة كبيرة تزيد عن 25 ميلاً في الساعة مع ثلاث طرق طيران تناسب المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

تأتي هذه الطائرة مع شاشة LCD مثبتة على جهاز التحكم عن بُعد ونظارة FPV goggles والتي تتشابه مع نظارات الواقع الافتراضي، حيث تعمل النظارة على عرض مشاهد مباشرة من الطائرة لمتابعة ما يظهر أمام الطائرة لحظيًا، كما تتميز هذه الطائرة بدون طيار بأنها متينة ومرنة للغاية.

المواصفات:

الأبعاد: 8 × 8 × 1.5 إنش

الوزن: 1.3 كجم

المدى: 328 قدم (حوالي 100 متر)

زمن الطيران: يصل إلى 15 دقيقة في الشحنة الواحدة

الميزات:

تصميم مميز وأنيق

سرعتها عالية

تأتي مع نظارة FPV goggles

العيوب: