تكنولوجيا: توقعات: هاتف Sony Xperia XZ4 بمستشعر كاميرا خلفية بدقة 52 ميجا بكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تسريب بعض المعلومات عن هاتف سوني القادم Sony Xperia XZ4 قبل الإعلان عنه رسميًا، كما ظهر تقرير يفيد أن هذا الهاتف سيأتي بمستشعر في الكاميرا الخلفية بدقة 52 ميجا بكسل، مما سيجعله أعلى هاتف من حيث الكاميرا متفوقًا على مستشعر هاتف Honor View 20 الذي يأتي بدقة 48 ميجا بكسل.

كما تفيد الصورة المسربة للهاتف بأن الكاميرا الخلفية هي كاميرا ثلاثية، المستشعر الاول يأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.6\f، والمستشعر الثاني سيأتي بدقة 52 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.6\f، أما المستشعر الأخير فسيأتي بدقة 0.3 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.4\f.

في الواقع إن هذه التسريبات ليست محل ثقة، فالصورة التي تم نشرها هي عبارة عن رسومات CAD أي لا تعكس التصميم النهائي لهاتف Sony Xperia XZ4.

بالإضافة إلى الكاميرا تم تسريب بعض المواصفات الأخرى كالشاشة التي من المتوقع أن تأتي بحجم 6.5 بوصة بدقة QHD+ بنسبة عرض إلى إرتفاع 21:9، ومن المتوقع أيضًا يأتي بذاكرة تخزين عشوائي 6 جيجابايت، وبمساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 4400ميللي أمبير، وسيأتي بمعالج Snapdragon 855، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال مؤتمر MWC في هذا العام، لكن هناك بعض التقارير التي تشير إلا أن هاتف Xperia XZ4 لن يكون موجودًا في الأسواق حتى فصل الصيف.

المصدر

اعلان

