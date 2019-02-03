اليوم السابع - كتب محمود راغب

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد يومى الاثنين والثلاثاء ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 7-8 درجات مئوية عن المعدل الطبيعى لها وتبلغ ذروة هذا الارتفاع يوم الثلاثاء مصحوبا بنشاط الرياح الجنوبية على شمال وغرب البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة مما يؤدى الى انخفاض الرؤية الافقية على الطرق المكشوفة واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان...

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: الحرارة تنخفض 10 درجات الأربعاء وأمطار رعدية تصل للسيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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