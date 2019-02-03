شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل 29 تطبيقا خبيثا للكاميرا والصور من متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت شركة Security Micro الأمنية على 29 تطبيقا للكاميرا والصور بمتجر Google Play محملة ببرامج ضارة بالداخل، والتى انتشرت بقوة فى آسيا، وكانت تهدف لتحسين الصور السيلفى وتخصيص الصور.

وكانت هذه التطبيقات التى تحمل أسماء Beauty Camera و Pro Beauty Camera و Horizontal Beauty تعرض إعلانات ملء الشاشة، وعند فتحها بواسطة المستخدمين يظهر الإعلان، وبمجرد الضغط عليها يتم تنزيل مشغل إباحى عبر الإنترنت لم يعمل حتى بعد قبول الدفع من المستخدم.



التطبيقات

وحذفت جوجل مؤخرًا هذه التطبيقات بعد اكتشاف أهدافها الخبيثة وإرسالها رسائل إلكترونية غير مرغوب بها إلى بعض المستخدمين، بل وحتى سرقة المحتوى فى بعض الأحيان، إذ كان من الصعب على المستخدمين حذف عدد منها، فبمجرد تثبيتها يتم إخفاء الرموز ما يجعل من المستحيل إزالتها بسحب بسيط لإلغاء التثبيت.