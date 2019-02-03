5 تطبيقات لمساعدة مشرفي مواقع الإنترنت في عملهم

تتزايد أهمية إدارة مواقع الويب يومًا بعد يوما خصوصًا بعد اتجاه معظم الأنشطة التجارية والخدمية إلى إنشاء مواقع خاصة بهم وزيادة المنافسة بينهم للاستحواذ على العدد الأكبر من العملاء عبر الإنترنت، كما زادت المواقع التي تعتمد في عملها على إنتاج محتوى نصي في مجالات متخصصة ونشر إعلانات جوجل في مساحات مخصصة على صفحاتها ليراها الزوار أثناء تصفحهم ومشاركة أرباح هذه الإعلانات مع جوجل، وكل هذا أدى بدوره إلى زيادة العبء والمسؤولية على مشرفي مواقع الإنترنت.

أصبح من الضروري لمشرفي مواقع الإنترنت أن يقوموا باستخدام تطبيقات قوية لمساعدتهم على إدارة المحتوى الموجود بالموقع في أي وقت ومن أي مكان، وكذلك تحليل سلوك الزوار باستمرار ليتمكنوا من توجيه مطوري المواقع نحو الممارسات الأمثل لتحسين تجربة المستخدم بالمواقع التي يقومون بالإشراف عليها.

لذلك قمنا بتجميع 5 تطبيقات تساعد مشرفي المواقع في عملهم، وذلك كما يلي:

1- تطبيق Google Analytics

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هذا هو تطبيق الهواتف الذكية ولحواسيب لأداة تحليلات المواقع الشهيرة جوجل أناليتكس، والذي يتيح لمشرفي المواقع الاطلاع على جميع البيانات المتعلقة بما يحدث على الموقع سواء عدد الزوار خلال فترة زمنية محددة وموقعهم الجغرافي وصفحات الموقع التي قاموا بزيارتها ومتوسط الوقت الذي يقضونه على الموقع وكذلك الأجهزة التي استخدموها في التصفح وغير ذلك الكثير.

هذا التطبيق متاح للتنزيل مجانًا على جوجل بلاي لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، ومتوافر مجانًا على آيتيونز بالنسبة لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس.

2- تطبيق Google AdSense

العديد من مواقع الأخبار والمدونات وقنوات يوتيوب يقومون بالاشتراك في خدمة جوجل أدسنس وتخصيص مساحات إعلانية لعرض إعلانات جوجل وتقاسم أرباح هذه الإعلانات مع جوجل، وهذا النموذج منتشر بشكل كبير كمصدر أساسي أو ثانوي لعائدات الكثير من هذه المواقع والقنوات.

تطبيق جوجل أدسنس يتيح لمشرفي هذه المواقع إمكانية المتابعة المستمرة لأداء الإعلانات وأرباح مواقعهم من عرض الإعلانات في أي وقت من خلال هواتفهم الذكية، ولكن عرض أرباح الإعلانات من خلال قنوات يوتيوب ليس متاحًا في هذا التطبيق.

إذا كنت تدير موقع مشترك في خدمة جوجل أدسنس يمكنك تنزيل التطبيق لأجهزة أندرويد مجانًا من هنا، كما يمكنك تنزيل التطبيق لأجهزة آي أو إس مجانًا من هنا.

3- تطبيق WordPress

يمكنك من خلال هذا التطبيق إدارة موقعك الذي يستخدم ووردبريس كنظام لإدارة المحتوى حيث تستطيع كتابة مقالات جديدة ورفع صور وملفات فيديو من هاتفك مباشرة إلى موقعك، ويمكنك أيضًا مطالعة إحصائيات الموقع والرد على تعليقات الزوار على مقالاتك المنشورة.

التطبيق متاح للتنزيل من جوجل بلاي لأجهزة أندرويد، ومتاح كذلك للتحميل من آيتيونز للأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس.

4- تطبيق FTP Client Pro

هذا التطبيق يساعدك على رفع الملفات مباشرة إلى موقعك باستخدام بروتوكول نقل الملفات FTP، كما يوفر التطبيق عرض وتشغيل الصور والفيديو والملفات النصية قبل رفعها لتتمكن من تحديد الملف المراد رفعه، كما يوفر لك ميزة تحرير الملفات النصية.

يمكنك من خلال التطبيق إنشاء أو نقل أو نسخ أو تسمية المجلدات الموجودة على موقعك بكل سهولة من خلال هاتفك الذكي.

هذا التطبيق متاح فقط للتنزيل من آيتيونز للأجهزة العاملة لنظام آي أو أس بسعر 3.99 دولار ولا يوجد منه إصدار متاح للأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

5- تطبيق Turbo FTP client

هذا التطبيق مشابه للتطبيق السابق حيث يتيح لك رفع الملفات على موقعك باستخدام بروتوكول نقل الملفات، وكذلك تحرير ملفات الأكواد النصية الموجودة على موقعك، ويأتي بتصميم جذاب وواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام.

يمكنك تنزيل التطبيق مجانًا للأجهزة العاملة بنظام أندرويد من جوجل بلاي مع العلم بأن هناك إمكانية للدفع داخل التطبيق للحصول على ميزات أكبر، ولكن هذا التطبيق غير متاح على آي تيونز.

الجدير بالذكر أن أدوات مشرفو المواقع الشهيرة من جوجل Google Search Console ليس لها تطبيق للهواتف الذكية حتى الآن وإنما متاحة فقط كتطبيق ويب.