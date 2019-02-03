تكنولوجيا: زي النهاردة| أول سيدة تقود مكوك فضاء وتهمة الـVaporware تلاحق مايكروسوفت!

في مثل هذا اليوم، 3 فبراير من عام 1995، أصبحت رائدة الفضاء الأمريكية إيلين كولينز أول سيدة تقود مكوك فضاء، وذلك في مهمة STS-63، التي انطلقت من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وهبطت الرحلة بتاريخ 11 فبراير من نفس العام في مركز كينيدي للفضاء، بعد 8 أيام مكثتها الرحلة في الفضاء، ومهدت الرحلة الطريق للالتحام مع محطة الفضاء الروسية مير، وبلغ عدد الرواد المشاركين في الرحلة 6 رواد فضاء، من بينهم رائد الفضاء الروسي فلاديمير تيتوف.

وفي 3 فبراير 1966، تمت أول عملية هبوط ناعم على القمر، حيث هبطت المركبة الفضائي الروسية غير المأهولة (بدون رواد فضاء) من طراز “لونا 9” Luna 9 على القمر، باستخدام صواريخ التوجيه.

وأصبحت “لونا 9” أول مركبة فضائية تقوم بالهبوط الناعم على أي جسم كوكبي غير الأرض، وتولت المركبة تصوير القمر وإرسال البيانات إلى الأرض، وقد كانت هذه المحاولة رقم 12 في محاولات السوفييت للهبوط الناعم على القمر.

وفي 3 فبراير 1986، ظهر مصطلح “فيبوروير” Vaporware لأول مرة في مقال كتبه فيليب إلمر-دويت لمجلة تايم Time، وهو أول كاتب في مجال الحوسبة والإنترنت في المجلة، وقد أصبح “فيبوروير” مصطلحا معترفا به يصف الإعلان عن برمجيات (سوفت وير) Software دون إصدارها بالفعل، وهو ما ينطوي على شبهة خداع!

ولاحقت تهمة الـ”فيبوروير” شركة عملاقة مثل مايكروسوفت Microsoft، رأى كثير من الخبراء أنها اعتادت الإعلان عن برمجيات بغرض منع المستخدمين من شراء برمجيات مشابهة من شركات أخرى، بإيهامهم أنها تطور ما يحتاجونه بالفعل وعلى مقربة من إصداره!