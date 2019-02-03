تكنولوجيا: جوجل تخطط لجلب مميزات Inbox في تطبيق Gmail

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف أحد مستخدمي Reddit عن بعض المميزات الجديدة التي تقدم لتطبيق الجي ميل خلال الفترة القادمة، وهي مميزات عرف بها Inbox المقرر إغلاقه خلال الشهر المقبل.

تستعد شركة جوجل لإغلاق تطبيق Inbox رسمياً الشهر المقبل، إلا أن مميزات التطبيق ستنتقل إلى تطبيق الجي ميل على منصة الأندوريد وفقاً لأحدث التسريبات التي نشرت عبر مستخدمي Reddit وأكدت أيضاً عبر مطوري XDA.

ومن المقرر أن يأتي تحديث جديد لتطبيق Gmail مع تصميم واضح لواجهة المستخدم، كما يضم أحد المميزات التي عرفت في تطبيق Inbox وهي ميزة Bundles وهي ميزة المجموعات التي تعمل على جمع رسائل البريد الإلكتروني المتشابهة في مجموعة واحدة لدعم المستخدم بالرد السريع على هذه الرسائل دفعة واحد، ومن ثم حذف مجموعة الرسائل بالتمرير السريع.

كما تشير التسريبات إلى أن جوجل تختبر أيضاً ميزة لصق رسائل البريد الإلكتروني وهي واحدة من المميزات التي عرف بها تطبيق Inbox، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدم قطع البريد الإلكتروني المميز أو الهام وتثبيته لقراءته من جديد أو لتذكير المستخدم بمحتوى البريد الإلكتروني في وقت لاحق أو لحفظ محتوى البريد وحذف رسائل البريد الإلكتروني الأخرى بالتمرير السريع.

ومن المتوقع أن تبدأ المميزات الجديدة في الظهور على تطبيق الجي ميل من خلال تحديث جديد بعد إغلاق تطبيق Inbox رسمياً خلال الفترة القادمة.

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