تقني: جهاز سوني المنزلي Playstation 5 سيدعم خاصية التوافق المسبق

فاطمة أيت طالب - دبي - ن خلال تغريدة جديدة، أكّد John Linneman من الشبكة التقنية الشهيرة ديجيتال فاوندري لأحد اللاعبين على تويتر أن جهاز سوني المنزلي القادم البلايستيشن 5 سيدعم التوافق المسبق حتماً و دون شك.

هذا ليس مفاجئاً بالنسبة لنا، أحد الأسباب التي أدت إلى غياب التوافق المسبق عن البلايستيشن الرابع هو الاختلاف الكلي في معمارية الجهاز عن البلايستيشن الثالث و اللجوء إلى معمارية x86 الجوهرية للحواسب الشخصية و التي طورتها شركة انتل في الماضي و أدت إلى ثورة تكنولوجية في عالم الكمبيوتر.

أما الآن و بالنظر إلى أن سوني ستستمر مع هذه المعمارية بالمضي قدماً فإن دعم التوافق المسبق سيكون أسهل بكثير.