- 1/2
- 2/2
فاطمة أيت طالب - دبي - ن خلال تغريدة جديدة، أكّد John Linneman من الشبكة التقنية الشهيرة ديجيتال فاوندري لأحد اللاعبين على تويتر أن جهاز سوني المنزلي القادم البلايستيشن 5 سيدعم التوافق المسبق حتماً و دون شك.
هذا ليس مفاجئاً بالنسبة لنا، أحد الأسباب التي أدت إلى غياب التوافق المسبق عن البلايستيشن الرابع هو الاختلاف الكلي في معمارية الجهاز عن البلايستيشن الثالث و اللجوء إلى معمارية x86 الجوهرية للحواسب الشخصية و التي طورتها شركة انتل في الماضي و أدت إلى ثورة تكنولوجية في عالم الكمبيوتر.
أما الآن و بالنظر إلى أن سوني ستستمر مع هذه المعمارية بالمضي قدماً فإن دعم التوافق المسبق سيكون أسهل بكثير.
كانت هذه تفاصيل خبر تقني: جهاز سوني المنزلي Playstation 5 سيدعم خاصية التوافق المسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.