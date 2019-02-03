Nikkei: جهاز Switch جديد أصغر حجماً قادم هذا العام

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فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقرير جديد من صحيفة Nikkei اليابانية أن شركة ننتندو في طريقها لإصدار نموذج جديد من جهازها الهجين Switch في الأسواق العالمية هذا العام، و بحسب التقرير فإن النموذج الجديد من الجهاز سيكون أصغر حجماً لخدمة خاصية المحمول في الجهاز بصورة أكبر.
هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها شيئا كهذا، حيث ذكر تقرير من Wall Street Journal في العام الماضي أن ننتندو بالفعل ستقوم بإصدار نموذج جديد من جهازها هذا العام، و ذلك على الرغم من أن الرئيس التنفيذي للشركة قد نفى نيتها لإطلاق أجهزة جديدة، في مقابلة تم إجراؤها في وقت سابق من العام الحالي.
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