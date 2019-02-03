خدمة Nintendo Switch Online وصلت إلى 8 مليون مشترك

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فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال لقاء المستثمرين أكدت شركة ننتندو اليابانية أن خدمة الشبكة الخاصة بجهازها الهجين سويتش، و التي انطلقت في شهر سبتمبر الماضي، قد حظيت بإطلاق جيد حيث اشترك بها أكثر من 8 مليون شخص حتى الآن.
الخدمة تواجه اعتراضات عديدة من اللاعبين بسبب غياب بعض الخواص الأساسية عنها، إلا أن السعر الزهيد كان مشجعاً لنسبة كبيرة من الزبائن على ما يبدو. على أية حال، فوروكاوا الرئيس التنفيذي لشركة ننتندو أكد أن الشركة ستسعى لزيادة الخدمات التي تقدمها عبر الشبكة و التوسع بها.
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