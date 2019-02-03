عدد مشتركي Playstation Plus يتجاوز 36 مليون مشترك

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال تقريرها المالي، أكدت شركة سوني للتسلية التفاعلية أن عدد مشتركي خدمة Playstation Plus قد وصل إلى 36 مليون مشترك حتى الآن.

هذا العدد كبير جداً بالتأكيد، و هو يمثل قرابة ثلث مالكي البلايستيشن الرابع، و الذين يتجاوز عددهم 91 مليون شخص حتى الآن، و يُذكر بأن تكلفة الاشتراك السنوي تصل إلى ما يقارب 60 دولاراً. مؤخراً، قامت سوني بزيادة مساحة التخزين السحابية للمشتركين، و ذلك لأن الحفاظ على هؤلاء المُشتركين هو أمر جوهري للغاية لقسم البلايستيشن و شركة سوني ككل.

لا شك أن هذه الخدمة باتت من الأعمدة الرئيسية التي يستند عليها قسم البلايستيشن لتحقيق الربحية و النجاح.