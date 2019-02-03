- 1/2
- 2/2
فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال تقريرها المالي، أكدت شركة سوني للتسلية التفاعلية أن عدد مشتركي خدمة Playstation Plus قد وصل إلى 36 مليون مشترك حتى الآن.
هذا العدد كبير جداً بالتأكيد، و هو يمثل قرابة ثلث مالكي البلايستيشن الرابع، و الذين يتجاوز عددهم 91 مليون شخص حتى الآن، و يُذكر بأن تكلفة الاشتراك السنوي تصل إلى ما يقارب 60 دولاراً. مؤخراً، قامت سوني بزيادة مساحة التخزين السحابية للمشتركين، و ذلك لأن الحفاظ على هؤلاء المُشتركين هو أمر جوهري للغاية لقسم البلايستيشن و شركة سوني ككل.
لا شك أن هذه الخدمة باتت من الأعمدة الرئيسية التي يستند عليها قسم البلايستيشن لتحقيق الربحية و النجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد مشتركي Playstation Plus يتجاوز 36 مليون مشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.