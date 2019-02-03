كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تقنية خطيرة وذكية تزيف مقاطع الفيديو والصوت والصور باحتراف
لطالما أشاد الكثيرون بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبإمكانياتها، لكن بات الآن بعض الخبراء يحذرون منها ويتحدثون عن مدى خطورتها على البشر اذا ما استخدمت بشكل خاطىء فمثلاً تقنية التعلّم العميق Deep Learning، والتي هي أحدث موجة تقدم في عالم الذكاء الاصطناعي AI تتيح لأجهزة الكمبيوتر وليس البشر بأن تقوم بالعمل الشاق للتلاعب بالصور ومقاطع الفيديو بسرعة واحترافية كبيرة.
التقرير التالي لموقع سي إن إن يسلط الضوء على هذه التقنية:
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