تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة تؤكد على كاميرة ثلاثية في Mi 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث الصور المسربة على Weibo لهاتف Mi 9، والتي تكشف عن تصميم إصدار Xiaomi القادم مع كاميرة ثلاثية في الجهة الخلفية للهاتف.

نشر Wang Teng Thomas مدير الإنتاج في شركة Xiaomi صور لهاتف Mi 9 على Weibo والتي تم تسريبها قبل إزالتها من جديد، حيث تكشف عن تصميم الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

ويعد هاتف Mi 9 أحد الإصدارات المميزة المرتقب الإعلان عنها رسمياً لاحقاً هذا الشهر، حيث من المقرر وفقاً للصورة المسربة أن يأتي بتصميم رأسي للكاميرة الثلاثية الخلفية، كما يأتي فلاش LED خارج إعدادات الكاميرة على عكس تصميم الإصدار السابق Mi 8.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن مستشعر سوني IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل هو أحد مستشعرات الكاميرة الخلفية، كما تشير التوقعات إلى أن أحد المستشعرات يأتي بدقة 16 ميجا بيكسل بينما يدعم المستشعر الأخر تصوير ثلاثي الأبعاد Time-of-Flight لعمق التصوير.

كما يشار أيضاً إلا أن الكاميرة الأمامية في هاتف تأتي Mi 9 بمستشعر سوني IMX576 بدقة 24 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، وبجودة عرض 1080 في 2220 بيكسل أو FHD بلس.

هاتف Mi 9 يأتي برقاقة معالج كوالكوم المميزة Snapdragon 855، كما تشير التوقعات إلى أكثر من نموذج للهاتف مع إختيارات في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزينية 256 جيجا بايت.

وفي مواصفات البطارية يشار إلى أن هاتف Mi 9 يضم بطارية بقدرة 3500 mAh، أيضاً تدعم شاومي الهاتف بتقنية الشحن السريع، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie، أيضاً من المقرر أن يتميز إستشعار البصمة في الشاشة بتغطية لمساحة أكبر.

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